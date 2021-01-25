Sevgililer Günü için hediye mi arıyorsunuz?

2021 pandeminin hafifleyeceği belirtileri ile başladı ve şimdi kendimizi ve sevdiklerimizi biraz şımartmak için önümüzde Sevgililer Günü fırsatı da duruyor.

Peki bu yıl Sevgililer Günü için nasıl bir hediye seçelim. Bizim tavsiyemiz, yeni dijital çağa güçlü bir başlangıç yapmak için, yepyeni bir akıllı telefon olacaktır.

Sevgililer Günü her yıl sevdiklerimizle beraber geçireceğimi güzel bir fırsat yaratırken, 2021’de bunun çok daha önemli olduğunun hepimiz farkındayız. 2020 kabusundan sonra, yeni yılın hemen başında, herkesin kendini biraz daha iyi hissetmeye ihtiyacı olduğu bir anda hayatımıza girecek olan Sevgililer Günü için sevdiklerinize veya sevgiliye hediye seçerken, belki de 2021 ile birlikte artık varlığını resmen ilan etmiş olan yeni dijital çağa güçlü bir giriş yapmaya destek olacak bir hediye olarak akıllı telefon seçmek, doğru bir tercih olabilir.

Telefon modellerinin çok sayıda olduğunu ve karşımızda çok farklı seçenekler bulunduğunu biliyoruz. Ancak, güçlü özellikleri ve fiyat/performans oranı ile Samsung A51 modeline bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Samsung Galaxy A51, tasarımıyla çok güzel görünen bir telefon. Gayet ince ve hafif olması bir yana, arka yüzdeki Samsung'un deyimiyle prizma desenli tasarım hatlarıyla beraber fazlasıyla kibar göründüğünü söylemek lazım. Galaxy A51, 7.9 mm kalınlığında, 172 gram ağırlığında bir telefon.

Galaxy A51'in ekranı 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Bu ekran Super AMOLED panelden oluşuyor ve 1080x2400 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. 20:9 ekran en-boy oranı sağlayan ekranda piksel yoğunluğu da 405 ppi seviyesinde. Gorilla Glass 3 ekran korumasının bulunduğu ekranda halihazırda bir koruma film kaplaması da yer alıyor.

Gelelim Galayx A51'in özelliklerine. Galaxy A51'de Exynos 9611 işlemci bulunuyor. 8 çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemci 4 adet performans 4 adet verimlilik odaklı çekirdeklerden güç sağlıyor. Bunlardan 4'ü 2.3 GHz freaknslı Cortex-A73 olurken, diğer 4'ü ise 1.7 GHz frekanslı Cortex-A53 oluyor.

Galaxy A51'de Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Samsung'un yeni Galaxy A sınıfı tüm modellerinin kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıktığını da unutmayalım.