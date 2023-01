Seyahat acentaları için yeni bir pazar: Villa kiralama!

Turizm sektörünün, trendi olan villa kiralama sektörü, özellikle pandemi dönemi ile birlikte, pazardaki payını yükselterek talep patlaması yaşamıştır. Otel kalabalığından kaçıp, sessiz, sakin bir tatil yapmak isteyen balayı çiftleri, çekirdek aileler ve yine kalabalık arkadaş grupları veya kalabalık aileler, kendileri için hem ekonomik hem de rahatlığı sebebi ile ideal hale gelen villa kiralama sektörüne yönelmişlerdir. Muhafazakar villa, korunaklı villa , deniz manzaralı villa, özel havuzlu kiralık villa vb. tarzındaki özellikleri ile, kişilere özel bir tatil imkanı sunmaktadır.

Acenteler için Yeni bir Kazanç Kapısı

Villa kiralama sektörünün ilerleyişi ile birlikte, kiralık villa sektöründe hizmet veren firmalarının sayısını da orantılı oranda artırmıştır. Villaların bulunduğu bölgelerde hizmet veren lokal villa kiralama firmaları, pazarın büyük bir payını almaktadır. Fakat, bu bölgelere uzak olan turizm firmaları, uzaklık sebebi, bölgeyi tanımama, villa sahipleri ile irtibata geçememe gibi sebeplerden dolayı bu sektöre giriş yapamamaktadır. Tam bu noktada devreye giren, Villa Kiralama Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (www.villakiralama.com) bölgedeki 2 ana ofisi, 20 kişilik ekibi ve 13 yıllık tecrübesi ile Türkiye’de bir ilk olarak hizmete açtığı sistem ile bu pazarından bütün seyahat acentelerinin da faydalanabileceği bir B2B sistem getirdiklerini açıkladı.

Ücretsiz Villa Kiralama Bayilik Sistemi

Bu sistem ile normal şartlarda sektörden hiç bir şekilde pay alamayan ve Pazarda yer almak isteyen Seyahat Acenteleri için, ücretsiz bir şekilde bayilik sistemi verilmektedir. Şu an Türkiye’nin farklı yerlerinden 400’e yakın acenteye bayilik şeklinde hizmet veren sistem ile, acentelere verilen özel rezervasyon sayfaları üzerinden, hiçbir zahmete girilmeden rezervasyon alınabilmekte, firma bünyesinde bulunan bütün kiralık villalara erişim sağlanabilmektedir. Bu sistemde şu an 1500’ün üzerinde kayıtlı kiralık villa için, yeni villa ekleme, resim ekleme, güncel fiyat ve takvim takipleri, rezervasyon onayları firma ekibi tarafından yapılmaktadır. Gelecek olan Misafirlerin karşılama, misafir ile ilgilenme, misafire detaylı bilgilerin aktarılması gibi bütün işlemler ile bayiler adına yine bu ekip tarafından yapılmaktadır.

Türkiye’nin En Büyük Villa Kiralama Satış Ağı

Sistem aynı zamanda Türkiye’nin değişik yerlerindeki bayilik yolu ile kurulmuş villa kiralama satış ağı üzerinden villasını kiralamak isteyen ev sahipleri için de hizmet vermektedir. Sisteme ücretsiz bir şekilde üye olup, villalarını ekleyebilir ve bu pazarda yer alarak kazanmaya başlayabilirler.

Türkiye’nin ilk Ortak Pazaryeri Villa Kiralama Platformu

Sistem ile ilgili olarak beyan veren Villa Kiralama Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. kurucusu ve genel müdürü Erdal OKURGAN; “Kurucu firmalarından biri olduğumuz sektörümüzde 13 yıllık tecrübe ve bilgimiz ile bu sistemi hazırladık. 2014 yılından bu yana katıldığımız turizm fuarlarında ve panellerde bizlere bu konu ile ilgili yoğun talepte bulunan meslektaşlarımız için hazırladığımız bu sistem, Villa Kiralama sektörünün ilk Ortak Pazar yeri platformudur. Türkiye’de ilk olarak başladığımız bu yolda şu an 400’ün üzerinde bayimiz ve 1700’e yakın ev sahibimiz ile faaliyetimize devam ediyoruz. Bu pazardan pay almak isteyen acentelerimizi ve bu satış ağından faydalanmak isteyen villa sahiplerimizi ücretsiz olarak sistemimize bekliyoruz. Ayrıca firmamıza güç katacak yatırımlar ve fikirlere de her zaman açığız” dedi.

Her geçen gün gelişen ve büyüyen Villa Kiralama sektöründen pay almak isteyen Seyahat acenteleri için paha biçilmez bir fırsat olan bu sistem, satış ağı ile de beraber aynı zamanda villa sahiplerine de yeni bir Pazar yaratıyor. Kaçırılmaması gereken yatırım bir fırsatı olarak da ön plana çıkan sistem, her geçen gün büyüyerek hizmete devam etmektedir.

