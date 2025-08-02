Trump iki nükleer denizaltının, Medvedev'in açıklamaları sonrası harekete geçtiğini duyurdu

Trump bu adımının, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in "oldukça provokatif" yorumlarına cevaben atıldığını kaydetti ve Medvedev'in Rusya Güvenlik Konseyi'nin Başkan Yardımcısı olduğunu hatırlattı.

2.08.2025 10:01:580
Paylaş Tweet Paylaş
Trump iki nükleer denizaltının, Medvedev'in açıklamaları sonrası harekete geçtiğini duyurdu

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in, nükleerle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Donald Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim" ifadesini kullandı.

BBC'de çıkan habere göre; nükleerle ilgili konularda söylenen sözlerin önemli olduğunu belirten Trump, "Sözler önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu, o durumlardan biri olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, İsrail ya da İran değil"

Medvedev, pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.

Dmitriy Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tesla'dan 243 milyon dolar tazminat istendi... Hisselerini nasıl etkileyecek?

Tesla'dan 243 milyon dolar tazminat istendi... Hisselerini nasıl etkileyecek?

"Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık"

"Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık"

Küresel piyasalar nükleer savaş endişesiyle yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar nükleer savaş endişesiyle yoğun veri gündemine odaklandı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler görevinden ayrılıyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler görevinden ayrılıyor

Togg'un ÖTV zamlı fiyat listesi belli oldu

Togg'un ÖTV zamlı fiyat listesi belli oldu

Çizgi romandaki kehanet ülkede yaz turizmini vurdu

Çizgi romandaki kehanet ülkede yaz turizmini vurdu

Yorum Yaz