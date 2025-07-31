Teknoloji devi yapay zekadan en az etkilenecek meslekleri açıkladı

Microsoft’un yayımladığı 'Üretken Yapay Zekanın Mesleki Yansımaları' raporu, yapay zeka kullanımının farklı meslek gruplarına etkisini ortaya koydu.

31.07.2025 16:24:340
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Teknoloji devi yapay zekadan en az etkilenecek meslekleri açıkladı

Microsoft’un yayımladığı 'Üretken Yapay Zekanın Mesleki Yansımaları' raporunda yapay zekanın beyaz yaka çalışanların işlerini hızla dönüştürdüğü belirtilirken, bazı mesleklerin yapay zekâdan daha az etkilendiği tespit edildi.

CNBC'nin haberine göre araştırmada, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’de Microsoft Bing Copilot yapay zekâ sohbet robotu ile gerçekleşen 200 bin anonim konuşma analiz edildi. 

Kullanıcılar yapay zekadan en çok bilgi toplama, yazma ve iletişim alanlarında yardım isterken, yapay zeka bu görevlerde başarılı oldu.

Yapay zekadan en az etkilenen meslekler arasında fiziksel işlerde çalışan mavi yaka profesyoneller yer aldı. Raporda, bu mesleklerin listesi şu şekilde:

  • Kan alma teknisyenleri
  • Hemşire yardımcıları (Hasta bakım vb.)
  • Tehlikeli madde temizleyicileri
  • Boya ve sıva işlerinde yardımcılar
  • Cenaze hizmetleri görevlileri
  • Tesis ve sistem operatörleri
  • Ağız, çene ve yüz cerrahları
  • Otomotiv camı takıp onaranlar
  • Gemi mühendisleri
  • Lastik tamircileri ve değiştiricileri


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