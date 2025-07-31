Teknoloji devi yapay zekadan en az etkilenecek meslekleri açıkladı

Microsoft’un yayımladığı 'Üretken Yapay Zekanın Mesleki Yansımaları' raporunda yapay zekanın beyaz yaka çalışanların işlerini hızla dönüştürdüğü belirtilirken, bazı mesleklerin yapay zekâdan daha az etkilendiği tespit edildi.

CNBC'nin haberine göre araştırmada, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ABD’de Microsoft Bing Copilot yapay zekâ sohbet robotu ile gerçekleşen 200 bin anonim konuşma analiz edildi.

Kullanıcılar yapay zekadan en çok bilgi toplama, yazma ve iletişim alanlarında yardım isterken, yapay zeka bu görevlerde başarılı oldu.

Yapay zekadan en az etkilenen meslekler arasında fiziksel işlerde çalışan mavi yaka profesyoneller yer aldı. Raporda, bu mesleklerin listesi şu şekilde:

Kan alma teknisyenleri

Hemşire yardımcıları (Hasta bakım vb.)

Tehlikeli madde temizleyicileri

Boya ve sıva işlerinde yardımcılar

Cenaze hizmetleri görevlileri

Tesis ve sistem operatörleri

Ağız, çene ve yüz cerrahları

Otomotiv camı takıp onaranlar

Gemi mühendisleri

Lastik tamircileri ve değiştiricileri



