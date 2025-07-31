Ehliyet yenileme süresi uzatıldı: Yeni son tarih

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme süresinin son kez uzatıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için SON TARİH 31 Ekim 2025❗️”

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.

Ancak ⤵️

🔻18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

🔻Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

🔻Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

▪️ Ocak: 140.000

▪️ Şubat: 82.000

▪️ Mart: 84.000

▪️ Nisan: 101.000

▪️ Mayıs: 270.000

▪️ Haziran: 502.000

▪️ Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

🔻Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

🟥 Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK❗️

🔻Son tarih: 31 Ekim 2025❗️

⚠️ Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

⚠️ Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.