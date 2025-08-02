Çizgi romandaki kehanet ülkede yaz turizmini vurdu

Bir Japon mangasındaki felaket tahmini, Japonya’ya Asya ülkelerinden yapılan seyahat rezervasyonlarında büyük düşüşe neden oldu.

2011 tahmini doğru çıktı

Kehanet, sanatçı Ryo Tatsuki'nin "Watashi ga Mita Mirai, Kanzenban" ("Gördüğüm Gelecek, Tam Baskı" anlamına gelir) adlı Japon çizgi romanının veya mangasının 2021 tarihli yeniden basımında yer alıyordu.

Kitabın 1999 tarihli orijinal baskısında, kapak sayfasında "Mart 2011'de bir felaket"ten bahsediliyordu. Mart 2011'de Japonya, kayıtlara geçen en güçlü deprem olan ve yaklaşık 20.000 kişinin ölümüne neden olan Büyük Tohoku Depremi ve Fukuşima Daiichi nükleer felaketini yaşadı.

Tatsuki'nin çizgi romanı, yazarın rüyalarına dayanıyor ve 2011’de yaşanan gerçek bir felaketi önceden haber verdiği iddiasıyla dikkat çekmişti. Romanın orijinal baskısında, Mart 2011’de büyük bir felaketin olacağı öne sürülüyordu; bu tarih, Japonya’nın kuzeydoğusunda yaklaşık 18 bin kişinin hayatını kaybettiği ve Fukuşima nükleer felaketine yol açan büyük depremin ve tsunaminin yaşandığı döneme denk geliyor.

Yeniden basım için Amazon'da yer alan listede, yazarın "yeni kehanet rüyaları" gördüğü ve "gerçek felaketin Temmuz 2025'te geleceği" belirtiliyordu.

Söylenti fenomenler aracılığıyla yayıldı

Hong Kong merkezli seyahat acentesi WWPKG'nin genel müdürü CN Yuen, CNBC'ye yaptığı açıklamada, söylentinin Hong Kong'da yaygınlaştığını, ana akım medya, televizyon kanalları ve YouTube fenomenleri aracılığıyla yayıldığını söyledi.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'ne göre, Hong Kong'dan gelen ziyaretçi sayısı, Mayıs ayındaki %11,2'lik düşüşün ardından Haziran ayında yıllık bazda %33,4 düştü.



Yuen, acentesinin Nisan ve Mayıs aylarında Japonya'ya gelen rezervasyon ve taleplerde geçen yıla göre %50 düşüş gördüğünü belirtti.



Diğer Asya ülkelerinden gelen turist sayısı da daha yavaş bir büyüme kaydetti. Güney Kore'den gelen turist sayısı, Mayıs ayındaki %11,8'lik artışa kıyasla Haziran ayında sadece %3,8 arttı. Tayvan'dan gelen turist sayısı da önemli ölçüde yavaşladı ve Mayıs ayındaki %15,5'lik artıştan Haziran ayında %1,8'e geriledi.