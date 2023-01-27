Sıfır araç satışlarına Hazine incelemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı sıfır kilometre araç satışlarına inceleme başlattı. Bakanlık 13 distribütörden belge talep etti.

27.01.2023 09:26:050
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Sıfır araç satışlarına Hazine incelemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 

13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi. 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi. Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.

Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret 'vergi kaçakçılığı' sayıldı

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek. İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.

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