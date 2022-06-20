Sıfıra Alternatif: İçi Sıfır İkinci El!

İki sene önce ilk kez Otomerkezi.net tarafından hayata geçirilen "İçi Sıfır" projesiyle, ikinci el otomobillerde sıfır kilometre otomobil deneyimi mümkün kılınırken, bu süre zarfında toplam 1200 adet otomobil sıfırlanarak satışa sunuldu.

Direksiyon simidinden kokpit düğmelerine, tavan döşemelerinden koltuklara, tam 108 noktanın yenilendiği bu otomobillerin, kozmetik anlamda sıfır kilometre araçları aratmadığını söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Uygun fiyatla sıfır kilometre araç deneyimini iki sene önce bu projeyle ilk kez Otomerkezi.net olarak bizler başlattık ve proje tüm sektöre örnek oldu." dedi.

Kurumsal ikinci el otomobil markalarından Otomerkezi.net, iki sene önce başlattığı İçi Sıfır uygulamasıyla sıfır kilometre otomobillere yeni bir alternatif yaratarak, tüketicilere yeni bir çözüm sunmuş oldu. Ortalama 3 sene sonrasında kullanım yoğunluğuna ve yapılan kilometreye göre, otomobilin yaşam alanındaki birçok nokta, yıpranmaya maruz kalıyor. Özellikle direksiyon simidi, vites topuzu, el freni, kokpit butonları ve kapı içlerinde kullanılan malzemeler, zamanla aşınarak kötü bir görüntüye sebep oluyor. Ayrıca eskimiş bu görüntü, aracınızın değerini de hatırı sayılır şekilde düşürüyor. Araç içerisinde sigara içildiği takdirde, döşemelerde ve tavanda da sigara yanıkları oluşabiliyor. Öte yandan detaylı temizlik işlemi görmemiş araçlarda kirli bir görüntü ve kötü bir koku oluştuğu gibi, zamanla içeride üreyen bakteri ve virüsler insan sağlığını tehlikeye atıyor.

Sıfır kilometre otomobil deneyimini aratmıyor

"İçi Sıfır" uygulaması ile Otomerkezi.net, ikinci el otomobillerde, yaşının vermiş olduğu kozmetik yorgunluk belirtileri özel tekniklerle ortadan kaldırılıyor. Mini onarım ve car-care işlemlerini tek çatı altında toplayan, Türkiye'de ilk olan bu sistemle otomobilin iç mekanında tespit edilen 108 noktada yenileme ve tazeleme işlemi gerçekleştiriliyor. "İçi Sıfır" uygulamasıyla birlikte iç mekanda tavan, taban, döşeme, kapı içleri, orta konsol, kokpit, direksiyon simidi, vites topuzu, el freni, camlar, siperliklerde zamanla biriken toz, kir, bakteri ve virüsler özel tekniklerle sterilize ediliyor. Detaylı car-care işlemlerinin ardından:

•Direksiyon simidi

•Vites topuzu

•El Freni

•Tavan döşemesi

•Kokpit kaplamaları

•Havalandırma ızgaraları

•Kokpit ve cam açma-kapama butonları

•Kapı içi kaplamaları

•Döşeme deformasyonları

•Sigara yanıkları özel tekniklerle onarılıyor.

"İki yılda 1200 otomobil sıfırladık, tüm sektöre örnek olduk"

İki sene önce başlatılan projeyle birlikte toplamda x adet otomobili sıfırladıklarını söyleyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Bu uygulamaya ilk startı veren marka olarak zaman içerisinde tüm sektöre de örnek olduk, bugün birçok kurumsal ikinci el markası, benzer modellerle sıfırlanmış otomobilleri satışa sunmaya başladı. Bu durumdan oldukça memnunuz, zira sıfır kilometre araç fiyatlarının zorlayıcı boyutlara ulaştığı ve hatta bulunamadığı günümüzde, çok daha uygun fiyatlı, içi sıfırlanmış ikinci el otomobillerin satışa sunularak tüketicilerle buluşması, sektörümüze katma değer sağlıyor" dedi.