Sigortacılar, taşkın yataklarına sıfır girişli bina istemiyor

Küresel iklim değişikliği hava sıcaklığını artırıyor, hava sıcaklığındaki bu değişim de yağış rejimini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yaz aylarında şiddetli yağan yağmurlar ve ani seller çok ciddi kayıplara yol açıyor.

Bu kayıpların en büyük sebebinin şehirlerimizdeki altyapı sorunu ve yanlış yerleşim olduğuna dikkat çeken Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür ‘Sellerin kaynağı aşırı hava olayları ama sellerin bu denli büyük afetlere dönüşmesinin sebebi yanlış kentleşme. Yani coğrafyayı kader haline getiren biziz’ diyor.

Sel afetlerinin neden olduğu kayıpların bazı tekil depremlerin verdiği kayıpları aştığını ifade eden Selcen Gür sellerle mücadele için afet bilimcilerin sözlerine kulak vermemiz gerektiğinin altını çiziyor. ‘Prof. Mikdat Kadıoğlu sellerle mücadele için sünger şehirler öneriyor. Su geçirmez mekansal yüzeylerden su geçiren yüzeylere geçiş yapmalıyız. Sel suyu kapanları, sel duvarları ve setleri inşa etmeliyiz. Köprüleri yeniden tasarlamalı, dere ve menfezleri ıslah etmeliyiz. Yağmur suyu hasadı yapmalı ve subasman seviyelerini yükseltmeliyiz.’

Özellikle taşkın yataklarındaki yerleşim yerlerinde sıfır girişli bina yapılmasının engellenmesi gerektiğini belirten Gür, kapı- giriş ve bodrum kat pencerelerinin mutlaka 100 yıllık taşkın su seviyesinin üzerinde bir seviyede yapılmasının önemine dikkat çekiyor ve ‘Artık hem kentlerde hem de kırsal alanda subasman seviyeleri hesaplanabiliyor. Sel sigorta sistemi ile subasman seviyesine uyanlar ve uymayanlar farklı sigorta primi ödemeliler ki, işini doğru yapanlarla yanlış yapanlar aynı kefeye konulmasın’ önerisinde bulunuyor.