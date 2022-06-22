Silverline sektörün ilk NFT'sini çıkardı

Teknoloji ve tasarımı odağına alarak ankastre sektöründe güçlü bir büyüme gerçekleştiren ve sektörde birçok yeniliğe öncülük eden Silverline, ilk davlumbaz NFT’sini hazırlayarak bir ilke daha imza attı. Teknolojik ve yenilikçi ürünleriyle geleceğin trendlerine yön veren Silverline, ankastre sektörünün ilk davlumbaz NFT’sini hazırlayarak çok yönlü bir dijital tüketici bağlantısının da temelini attı. Blatform iş birliğiyle prototip olarak tasarlanan Lightline Cube ürününü NFT olarak Digifinex platformunda açık artırma ile satışa sunan marka; 500 USD fiyat ile çıktı. Silverline 60’dan fazla ürününü 1 yıl içinde meta veri tabanına taşımak için çalışmalara başladı.

Ürünlerinde tasarımı odağına alan ve yenilikçi ürün yaklaşımı ile fark yaratan Silverline, sektöründe bir ilke daha imza atıyor. Marka, tüm koleksiyonun hazırlanması için şirketleri blockchain teknolojileri ve kripto para ekonomisi ile güçlendirmeyi ve onlara yeni iş alanları açabilmeyi amaçlayan Blatform ile anlaştı. Blatform’un blokzincir ile hazırladığı NFT’lerin, sadece dijital görselden öte, gelecek için atılan önemli bir adım olduğunu düşünen Silverline, 1 yıl içerisinde 60’dan fazla ürününü meta veri tabanına taşımak için çalışmalara başladı.

Silverline CEO’su Mustafa Laçin, “Gelecek için önemli bir adım attık”

Son zamanlarda popülerleşen NFT dünyasına girerek, gelecekteki dönüşüme hazır olmayı hedeflediklerini belirten Silverline Ankastre CEO’su Mustafa Laçin, “Teknolojiyi odağımıza alarak tasarladığımız ürünlerimizle 150'den fazla uluslararası ödül aldık. Aynı başarıları dijital dünyaya da taşımak için yola çıktık. İlk NFT'mizi küresel olarak oluşturmak ve yönetmek için son teknoloji ve kullanıcı dostu NFT platformunu geliştiren Blatform ile proje ortaklığına imza attık. Önümüzdeki süreçlerde NFT’lerin tüketicilere yönelik dijital temas ve deneyim aracına dönüşeceğine inanıyoruz. NFT’lerin, ürün tanıtımı, pazarlanması ve satışı konularında pek çok kanalda kullanılabilecek bir yapısı var, tabii ki bunu da değerlendireceğiz. Orta vadede müşterileri tüm temas noktalarında heyecanlandıracak, onlara fayda sağlayacak teklifler sunmayı planlıyoruz. NFT koleksiyonumuzu markamıza ve temel ürüne bağlayacağımız projeler kurgulayacağız. Ama en önemlisi değerlerimizdeki inovasyon tutkusuyla her zaman gelecekte kalmayı hedefliyoruz. Yenilikler konusunda lider markalardan biri olmak, gelecekteki dönüşüme hazır olmak için bu ilk adımları atıyoruz. NFT'lerin gerçek potansiyelinin önümüzdeki birkaç yıl içinde aşamalı olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bugünden geleceğe uyum sağlamak, tüketici alışkanlıklarına gelişen teknoloji ile birlikte pozisyon almak adına bu dünyada da varlık göstermek bizim için önemli adım oldu. NFT konusunda nihai hedef kitlelerinin bugünün kripto topluluğu olmadığının farkındayız. Mevcut ve gelecekteki müşterilere bir yatırım olarak bir vizyon ortaya koyuyoruz. Amacımız marka kimliğini güçlendiren ve dijital ile fiziksel dünyaları yaklaştıran projelere odaklanmak olacak.” dedi.

Silverline 2022 yılında 2 Milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor

Üretim gücü, markalaşma yatırımları ve ihracat yapılanmasıyla 2021’de bir önceki seneye göre yüzde 56 büyüme gerçekleştiren Silverline, yılı 1 milyar 173 milyon TL ciro ile kapattı. Avrupa’nın ilk 5, dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer alan ve global pazarda güçlü bir yer edinen marka, ihracatta yaklaşık yüzde 50 büyüme ile 57 milyon $ ciroya ulaştı. Silverline Ev Gereçleri, 2022 yılında yüzde %60’ın üzerinde bir büyüme ile 2 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Silverline Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yerini aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” araştırmasında Silverline, Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı arasında yerini aldı. 2021 yılında faaliyet gösterdiği pazarlarda güçlü pozisyonunu korumayı başaran ve 70’in üzerinde ülkede ürünlerini kullanıcılarla buluşturan marka, üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor. Silverline Ankastre Ceo’su Mustafa Laçin, “2021 yılında ihracatta elde ettiğimiz yüzde 50 büyüme ile belirlediğimiz hedefler doğrultusunda büyük bir başarı elde ettik. Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı arasında yerimizi alarak bu başarımızı tescillemiş olduk. Kendi markamızla faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda kalitemizin yanına teknoloji ve tasarımımızı da koyarak global pazarın güçlü bir oyuncusu olmaya devam ediyoruz.” diyor.

Yılın ilk 4 ayında ankastre sektörü ihracatta yüzde 4, pişirici grubu pazarı ise yüzde 12 büyüdü

2022 yılında hammadde ve navlun fiyatlarındaki artış, kurdaki hareketlilik gibi sektörü zorlayan ekonomik krizler karşısında yılın ilk 4 ayında beyaz eşya sektörü ihracatta yüzde 4, pişirici grubu pazarı ise yüzde 12 büyüdü. “Tüm bu küresel zorluk ve belirsizliklere rağmen sektör ihracat açısından fırsatlar sunmaya devam ediyor” diyen Mustafa Laçin, “Yılın ilk yarısında Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın negatif etkileriyle, özellikle Ukrayna tarafında 2-3 ay kadar satışlarda ciddi düşüşler görüldü. Bunun aksine yaklaşık 1 aylık ciddi bir duraklamadan sonra birçok Avrupalı üreticinin Rusya’yla ticari ilişkilerini durdurmasıyla birlikte Rusya’ya sevkiyatlarda hızlanmalar başladı. Böylelikle bizim için potansiyeli yüksek olan Rusya pazarı bir kat daha önem kazandı. Rusya yakın gelecekte büyük bir pazar potansiyeli olarak Türkiye ve sektör için ciddi fırsatları barındırıyor. Bugün Rusya ile kurulan olumlu ilişkiler uzun vadede ihracata önemli bir katkı sağlayacaktır.” dedi.

Laçin, “İhracatta yeni pazarlara odaklanıyoruz”

Yaklaşık 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Silverline markalı ihracatta atak yapmak istiyor. Avrupa pazarında marka ve satış gücünü artırmaya yönelik atılımlar gerçekleştirirken farklı pazarlara yönelerek ihracatı güçlendirmeyi hedefliyor. Laçin, “Türkiye özellikle pandemi sonrası önemli bir üretim üssü oldu. Bu fırsatı güçlü teknolojiler, kaliteli üretim ve tasarımla buluşturan şirketler çok kısa zamanda özellikle Avrupa’da önemli bir büyüme gerçekleştirecek. Avrupa pazarlarında edindiğimiz pazar payımızı artırırken yeni pazarlara da odaklanarak özellikle ihracatı güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında ilk 6 ayda özellikle İngiltere pazarında önemli mesafeler kat ettik. Irak pazarında ise markalı satışlarımıza başladık. Bizim için önemli hedef pazarlarımızdan biri olan İspanya’ya ilk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Avrupa pazarında Danimarka, Almanya, İtalya ve Fransa’dan sonra İspanya pazarında da kendi markamızla faaliyet göstermeye başladık. Bu iki pazar başta olmak üzere Uzak Doğu, Avustralya ve Hindistan’ın potansiyel açıdan önemi devam ediyor. Coğrafi çeşitlilik yaratarak, kriz ve maliyetleri doğru yöneterek büyümek ve yıl sonuna kadar ihracatta 55 milyon USD ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Silverline Endüstri ISO 500 listesine girerek sektördeki başarısını tescilledi

Güçlü üretimi, teknolojik ve tasarım odaklı ürünleriyle dikkat çeken Silverline Endüstri, 2021 verilerine göre “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” listesine de adını yazdırdı. Ocak, fırın, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinden oluşan tasarım ve inovasyon odaklı geniş ürün gamıyla sektörde güçlü bir yer edinen Silverline, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında sırada yer alarak ankastre sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Silverline Ankastre Ceo’su Mustafa Laçin, “Bugüne kadar üretim gücümüz, marka yatırımlarımız ve operasyonel yapılanmamız ile ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almak bunun en güzel göstergesidir. 1.350 kişilik iş gücü ile yılda ortalama 1,9 milyon adet üretim gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli katma değer sağlıyoruz. Teknoloji ve tasarım olarak güçlü bir üretim altyapısına sahibiz. Kendi markamızla faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda kalitemizin yanına teknoloji ve tasarımımızı da koyarak global pazarın güçlü bir oyuncusu olmaya devam ediyoruz. Farklı coğrafya ve pazarlarda marka konumlaması ile coğrafi çeşitlilik yaratmaya, istihdamımızı artırmaya ve verimliliğimizi yükseltmeye yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Silverline üretimden satışa tüm süreçlerde dijitalleşmeye öncülük ediyor

Pandemiyle birlikte hız kazanan dijitalleşme tüketici alışkanlıklarından kültürel etkileşimlere kadar her alanda yeni deneyimsel yaklaşımlar ortaya koyuyor. Ankastre sektöründe ise ürünlere anlık erişim, uzaktan kontrolün sağlanması ve kişiselleştirilmiş ürünler gibi trendler öne çıkıyor. Hayata değer katan sürdürülebilir üretim yöntemleri, kullanıcı dostu ve fonksiyonel ürünleriyle mutfak dekorasyonunu bambaşka bir boyuta taşıyan Silverline, fark yaratan teknolojileri ve özellikle IoT (nesnelerin interneti) alanında geliştirdiği modelleriyle sektöre yön veriyor. Dijital dönüşümü üretim süreçleri, ürün grupları ve müşteriler olmak üzere 3 ayrı alanda ele aldıklarını belirten Mustafa Laçin, “Üretim süreçlerimizde robotik, yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) ve veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak gelecek odaklı ürünler üretiyoruz. Yeni teknolojilerle hataları ve kayıpları minimize etmek ve verimliliği artırmak öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor. Otomasyon ekibimiz öncülüğünde robot teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. 2018 yılından beri nesnelerin interneti (IoT) konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. IoT’li ürünlerimizin 2023 yılında toplam üretimin %10’unu aşmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda dijital dönüşüm ile müşteri deneyimlerimizi de zenginleştiriyoruz. SAP CRM modülü ile satış ve satış sonrası süreçlerimizi dijitalleştirerek, iş akışının daha hızlı ve verimli olmasını imkan tanıyoruz. Son birkaç yılda hızla önem kazanmaya başlayan dijital platformlara yönelik aksiyonları alarak sektörde öncü olma hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.