Şimşek: ‘Piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımlar atılıyor’

Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, "Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" dedi.

25.03.2025 12:07:560
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Şimşek: ‘Piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımlar atılıyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, "Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında, piyasalarla ilgili mesaj veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."

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