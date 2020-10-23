Şirketlere özel online tanıtım kanalı "Kurumsal TV" açıldı

Görüntülü iletişimin öneminin her zamankinden daha fazla hissedildiği günümüz iletişim ortamında, ciddi bir eksiği giderme hedefiyle kurulmuş olan Kurumsal TV açıldı.

Yeni nesil görüntülü iletişim kanalı Kurumsal TV, şirketler için online bir tanıtım kanalı olarak video içeriklerin oluşturulması, halihazırda var olan görüntülerin yüklenmesi, canlı yayın yapma ve canlı yayını seçilen kişiler ile paylaşma konusunda hizmet sunuyor. Kurumsal TV’ye kullanıcılar ücretsiz üye olurken, platform şirketlere aylık abonelik sistemi ile ulaşıyor.

Her ölçekte şirkete online tanıtım kanalı hizmeti veren Kurumsal TV, kullanıcı dostu paneli ile görüntülü içeriklerin yönetimini şirketlere veriyor ve müşterilerinin verilerini güvenle koruyor. Kurumsal TV, markaların itibarı için çok önemli olan görüntülü içerikleri, hizmet sunduğu markanın kurumsal kimliğine uygun bir şekilde kendi hesapları altında toplamalarına imkan sunuyor.

Markalara daha etkin bir şekilde daha çok kişiye ulaşma fırsatı sunan Kurumsal TV’de basın ya da bayi toplantıları düzenlemek, canlı yayınlar gerçekleştirmek, eğitimler vermek ve ürün tanıtımları yapmak mümkün. Ayrıca pek çok farklı video uygulamasıyla birlikte çalışmaya müsait olmasıyla da avantaj sağlıyor.

Kurumsal TV, markalara itibarlarını görüntülü iletişimde de sürdürme ayrıcalığı veriyor. Yerli ve milli bir platform olan Kurumsal TV’nin tüm server’ları Türkiye’de yer alıyor. Başka bir program ya da sosyal medya platformu altında yer almadan, görüntülerin nereye gittiği veya depolandığı konusunda endişeye son veriyor.

Kurumsal TV’de pek çok platformda bulunmayan doğru hedef kitleye ulaşmaya imkan sunan, gizli yayın özelliği bulunuyor. Bir barkod, yayın şifresi ya da yayın kodu aracılığıyla canlı yayınları veya tüm video içeriklerin paylaşımını belirli kitlelerle sınırlayabiliyor.

Çok yer kaplaması sebebiyle arşivlenmesi kolay olmayan görüntülü içeriklerin tek bir noktadan paylaşılmasını sağlayan Kurumsal TV’nin kendisinde gerçekleşen bir canlı yayını aynı gün içinde arşivlenip, izleyicilere iletilebiliyor.

Şirketlere özel bir platform olarak Kurumsal TV, her türlü ziyaretçiye açık olmasının yanı sıra şirket çalışanlarından iş ortaklarına, müşterilerden, bayilere tüm hedef kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Kurumsal TV’ye platformun web sitesinden ulaşan markalar kendi sayfa ve profillerini oluşturabiliyorlar. Bu sayfa üzerinden sisteme giriş yapan kullanıcılar, kendilerine özel tasarlanan kanaldan canlı yayın yapılabiliyor ve video içeriklerini kolayca yükleyebiliyorlar.

Kurumsal TV Kurucusu Volkan Akı yeni iletişim platformu ile ilgili açıklamasında; “Tecrübelerimden ve geleceğe yönelik gördüğüm ihtiyaçlardan yola çıkarak tasarladığım Kurumsal TV için Eylül 2019’dan beri çalışıyoruz. Tasarım ve yazılım da dahil bir yıllık bir hazırlık sürecinin ardından Kurumsal TV’yi hayata geçirdik. Son yıllarda görüntülü içeriklerin daha da önem kazanması ile Kurumsal TV’yi şirketlerin itibarları için doğru yönetilmesi gereken bir iletişim kanalı olma hedefiyle kurduk. Sunduğumuz hizmet ile çok ciddi bir ihtiyacı karşılayacağımızı ve bununla fark yaratacağımızı düşünüyorum” dedi.