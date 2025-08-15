ŞOK 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, satış ve brüt kârını artırmasına rağmen, dönem sonunda ciddi bir net zarar açıkladı.

2025/6 döneminde şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak 118,65 milyar TL'ye yükseldi. Brüt kâr ise %14 artışla 22,96 milyar TL oldu. Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), geçen yılın negatif seviyelerinden toparlanarak 697,75 milyon TL olarak gerçekleşti.

Buna karşın, net parasal pozisyon zararları %21 artışla 6,65 milyar TL’ye çıktı. Net dönem kârı ise geçen yılın 222,42 milyon TL kârından, bu yıl -722,77 milyon TL zarara döndü.

2025/6 itibarıyla şirketin toplam varlıkları 89,78 milyar TL, özkaynakları ise 32,69 milyar TL seviyesinde. Net borç, bir önceki çeyreğe göre %25 azalarak 2,67 milyar TL’ye geriledi. Dönen varlıklarda %1 düşüş yaşanırken, duran varlıklarda %1 artış görüldü.