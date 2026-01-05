Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Ocak 2026)

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 bin 990 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 2 artışla 6 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 484 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 783 liradan satılıyor. Cuma günü altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 4 bin 331 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 2 primle 4 bin 420 dolarda işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Başkan Donald Trump'ın farklı ülkelere de gözdağı vermesi küresel çapta jeopolitik endişeleri artırırken, bu durum altına olan talebinin artmasına neden oldu. Bir süredir ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "güvercin" beklentiler ve merkez bankalarının alımlarıyla üst üste rekor rıkan altının ons fiyatı, ABD'nin attığı adımlarla jeopolitik risklerden de belirgin şekilde destek almaya başladı.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 43,0413 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 43,0242'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,0413'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 50,3400'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 57,8400'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor. ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya saldırması ve ülkenin devlet başkanını tutuklaması, jeopolitik gerilimin artmasına neden oldu.

Yatırımcıların, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve küresel likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladığı görülüyor. Analistler, döviz piyasalarının Venezuela'daki gelişmelerden ziyade, ABD’de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden etkilenmesinin beklendiğini dile getirerek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirtti.







