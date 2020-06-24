Sokak hayvanlarına 23 ton mama yardımı

Getir, sokakta mama bulamayan sokak hayvanları için geçtiğimiz ay ‘Yardım Maması’ projesini başlattı. Proje kapsamında, Getir kullanıcılarının desteği ile 1 ayda 23 ton mama toplandı.

24.06.2020 15:09:000
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Sokak hayvanlarına 23 ton mama yardımı

Sokak hayvanları için sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini ekleyen Getir, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla kapanan işletmeler ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle mama bulmakta zorlanan patili dostlarımız için geçtiğimiz haftalarda harekete geçmişti.

Getir, bu zor dönemde sokak hayvanlarının unutulmaması için HAYTAP iş birliği ile ‘Yardım Maması’ projesini başlatmıştı. Sipariş verirken sepetlerine Yardım Maması’nı ekleyen kullanıcılar, bir ay boyunca sokak hayvanlarının beslenmesine destek verdi. Duyarlılıkları ile projeye destek olan Getir kullanıcıları sayesinde 23 ton mama toplandı.

Proje çerçevesinde, Getir kullanıcılarının satın aldıkları mamalar HAYTAP’a teslim edildi. HAYTAP, toplanan 23 ton mamayı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli, Sakarya ve Hakkari'deki sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanmaya başladı.

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