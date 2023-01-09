Söke Un'un halka arzına 118 kat talep geldi

Söke’nin, 581 milyon TL'lik halka arzında, talep toplamada hem talep kat sayısı hem de talep sonucu ulaştığı tutarla Borsa İstanbul’a en iddialı giriş yapan firma oldu.

Söke’nin, 581 milyon TL'lik halka arzında yatırımcıdan 118 kat talep geldi. Ulusoy Un, iştiraki Söke’yi de halka açarak Borsa İstanbul’da işlem gören ikinci un şirketi haline getirdi. Bağımsız tüketici araştırma sonuçlarına (Eylül 2022) göre Türkiye’nin en bilinen un markası Söke, Borsa İstanbul’a en iddialı giriş yapan firma oldu.

Tüketici güveninin yatırım olarak yansıdığı Söke, Borsa İstanbul tarihinde bir ilki gerçekleştirerek hem tutar hem de talep katsayısı ile bugüne kadar en çok talep toplayan firma unvanına sahip olarak önemli bir başarıya imza attı.

Qnb Finansinvest liderliğinde pay başına 7,5 TL ile 4-5-6 Ocak tarihlerinde talep toplayan Söke’ye halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL’nin 118 katı kadar talep geldi. Böylece toplamda 860 bin 816 yatırımcıdan 68,7 milyar liralık talep gelerek Borsa İstanbul tarihinde bir rekor gerçekleşti. Gelen talebin döviz karşılığı olan 3,6 milyar dolar, sadece Türkiye için değil, dünya finans piyasaları için de önemli bir talep olarak kayda geçti. 60'ıncı yılında halka arz olan Söke için Borsa İstanbul’da ilk gong ise 12 Ocak Perşembe günü çalacak.

QNB Finans Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 581,25 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre halka arz edilen 77,5 milyon TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9,16 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi. Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep geldi. Ayrı bir açıklamada halka arzda yüzde 5'ten fazla pay alan yatırımcı olmadığı belirtildi.

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Söke'nin perakende un pazarının en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtti. Ulusoy, "Borsa İstanbul’da işlem gören ilk un firması unvanına Ulusoy Un sahipti. Ulusoy Un’un halka arzı sonrası yaşadığı ivmeyi Söke’ye de taşımak istedik. 60 yıldır tüketicinin tercihi olan Söke, Borsa İstanbul tarihinde talep toplamada rekorlar kırarak yatırımcının borsaya güvenini de gösterdi.

Söke, talep toplamada hem talep kat sayısı hem talep sonucu ulaştığı tutarla Borsa İstanbul’da ilkleri gerçekleştirerek borsaya en iddialı giriş yapan firma oldu. Bizlere gösterdikleri güven ile, tarihin en yüksek talepli halka arzını gerçekleştirme gururunu yaşatan tüm yatırımcılarımıza, Söke’nin geleceğine bizimle ortak oldukları için teşekkür ederiz" dedi.

Halka arzdan elde edilen kaynağın yüzde 65'ini yatırımlarda kullanacak



Ulusoy Un AŞ ve Söke Un AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Söke Un'un halka arzından elde edilen kaynağın şirketin kasasına gireceğini ve öz kaynakları yükselteceğini belirterek, "Bununla beraber gelen kaynağın yüzde 65'i yatırımlarda kullanılacak. Yüzde 35'i işletme sermayesi olarak değerlendirilecek" dedi.

Ulusoy Un'un geçen yılın ocak ayında Söke Un'u satın almasının şirketin halka arzından bu yana geçen zamandaki en önemli stratejik hamlesi olduğunu söyleyen Eren Günhan Ulusoy şunları kaydetti:

"Bu halka arzın tamamı sermaye artırımı olarak gerçekleştirilmekte. Halka arzdan elde edilecek kaynak şirketin içine girecek ve öz kaynakları yükseltecek. Bununla beraber gelen kaynağın yüzde 65'i yatırımlarda kullanılacak. Yüzde 35'i işletme sermayesi olarak değerlendirilecek. Bu yüzde 65'in içerisindeki yüzde 30'unu güneş enerjisi santrali yapımına kullanıyoruz yani yenilenebilir enerjiye kullanıyoruz. Yüzde 15'ini unlu mamuller tesisine kullanıyoruz. Yüzde 12,5'unu ham madde ve mamul depolamaya kullanıyoruz. Yüzde 7,5'ini de sektörel girişimlere, sektörümüzdeki startuplara yatırım yapmak için kullanacağız."