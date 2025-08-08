S&P, Çin'in kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu, Çin ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

8.08.2025 09:48:000
Paylaş Tweet Paylaş
S&P, Çin'in kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin'in kredi notunu "A+/A-1" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

S&P'den yapılan açıklamada, Çin'in döviz ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "A+" ve kısa vadeli notunun "A-1" olarak teyit edildiği, uzun vadeli kredi notuna ilişkin görünümün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, zayıf seyreden emlak sektörü ve dış ticaretteki yeni baskılardan kaynaklanan karşı rüzgarlara rağmen güçlü mali teşviklerin Çin'in ekonomik büyümesinin dayanıklılığını korumasına yardımcı olacağı belirtildi.

Uzun vadeli kredi notuna ilişkin "durağan" görünümün, Çin'in bir ila iki yıl içinde yıllık yüzde 4 veya üzerinde bir ekonomik büyümeye oranına geri döneceği yönündeki görüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, bu durumun hükümetin gelecek birkaç yıl içinde ekonomiye yönelik politika desteğini kademeli olarak azaltmasına olanak tanıyacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu senaryoda, net genel kamu borcunun yıllık artış oranının tutarlı bir şekilde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 6'sının altına düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı

Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı

OpenAI, GPT-5'i kullanıma sundu... İçeriğinde neler var?

OpenAI, GPT-5'i kullanıma sundu... İçeriğinde neler var?

BAYKAR, Samsun’a 400 dönümlük üretim üssü kuracak

BAYKAR, Samsun’a 400 dönümlük üretim üssü kuracak

Türk Eximbank'a 145 milyon dolarlık kaynak

Türk Eximbank'a 145 milyon dolarlık kaynak

Dijital finansın geleceğinde neler var?

Dijital finansın geleceğinde neler var?

Mobilya sektörünün ihracatı yılın ilk 7 ayında 2,6 milyar doları aştı

Mobilya sektörünün ihracatı yılın ilk 7 ayında 2,6 milyar doları aştı

Yorum Yaz