S&P, Çin'in kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin'in kredi notunu "A+/A-1" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

S&P'den yapılan açıklamada, Çin'in döviz ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunun "A+" ve kısa vadeli notunun "A-1" olarak teyit edildiği, uzun vadeli kredi notuna ilişkin görünümün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, zayıf seyreden emlak sektörü ve dış ticaretteki yeni baskılardan kaynaklanan karşı rüzgarlara rağmen güçlü mali teşviklerin Çin'in ekonomik büyümesinin dayanıklılığını korumasına yardımcı olacağı belirtildi.

Uzun vadeli kredi notuna ilişkin "durağan" görünümün, Çin'in bir ila iki yıl içinde yıllık yüzde 4 veya üzerinde bir ekonomik büyümeye oranına geri döneceği yönündeki görüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, bu durumun hükümetin gelecek birkaç yıl içinde ekonomiye yönelik politika desteğini kademeli olarak azaltmasına olanak tanıyacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu senaryoda, net genel kamu borcunun yıllık artış oranının tutarlı bir şekilde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 6'sının altına düşmesinin beklendiği kaydedildi.