SPK 2 şirketin ilk halka arzını onayladı

SPK bültenine göre, Kurul ayrıca HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 210 milyon lira, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 900 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 4 milyar 320 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurularını onayladı.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 10 milyar lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 8 milyar lira, Borlease Otomotiv AŞ'nin 2 milyar lira, Şekerbank TAŞ'nin 2,5 milyar lira, Emir Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar lira, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 200 milyon dolar, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar dolar, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 5 milyar dolar, Garanti BBVA'nın 2 milyar dolar, TC Ziraat Bankası AŞ'nin 13 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul eden SPK, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'nin pay başına 125 lira, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 15 lira tutarındaki ilk halka arzına izin verdi.





- İdari para cezaları

Kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 155 bin 567 lira, BCC Yatırım ve Danışmanlık AŞ'ye 3 milyon 81 bin 378,30 lira, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'ye 316 bin 964 lira, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ'ye 986 bin 45,88 lira, Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 493 bin 22,94 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Öte yandan Çan2 Termik AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 10 kişiye toplan 8 milyon 708 bin 122,42 lira idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, UBS AG London Branch'e 1 milyon 175 bin 29 lira idari para cezası verilmesini kararlaştıran SPK, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 814 bin 347 lira, Phillipcapital Menkul Değerler AŞ'ye 139 bin 566 lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 942 bin 65 lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 69 bin 783 lira, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 7 milyon 778 bin 312 lira idari para cezası uyguladı.

SPK ayrıca Geosis Powertrain Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ'nin (Geosis) paylarının Borsa İstanbul AŞ'nin Girişim Sermayesi Pazarı'nda halk arz edilmeksizin satışına ilişkin başvurusunun yapıldığı döneme ilişkin yapılan inceleme sonucunda, 1 kişiye 246 bin 511,47 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

- Suç duyuruları

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 18 kişi hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişiler hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine, Tedbirler Tebliği’nin 6/3 maddesi uyarınca, Kurulun 8 Kasım 2021 tarihli kararı ile 6 ay işlem yapma yasağı getirilmesine ve Kurulun 18 Nisan 2022 tarihli kararı ile işlem yapma yasağı 6 ay uzatılan kişiler hakkında, işlem yasaklı kaldıkları sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verildi.

SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 2 kişi hakkında suç duyurularının yapılmasına ve bu kişiler hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine ve bu 2 kişiden birinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti.

Yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veren Kurul, Kovid-19 salgını sürecinde getirilen mobil uygulamalar ve e-postalar üzerinden emir iletimi iznini kaldırdı.