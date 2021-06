SPK’dan E-Data Teknoloji’nin halka arzına onay

E-Data Teknoloji’nin 13 milyon TL nominal değerli payları için 29-30 Haziran 2021 tarihlerinde 6.00 TL fiyattan eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak.

E-Data Teknoloji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ’nin 13 milyon TL nominal değerli payları, pay başına 6.00 TL fiyattan halka arz edilecek. A1 Capital liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde E-Data Teknoloji payları için 29-30 Haziran tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak. Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirecek halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamını şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanacağı kaydedildi.

E-Data Teknoloji Ürünleri ile Dijital Hayatın Her Alanında Yer Alıyor

E-Data Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü T. Fatih Mutlu, dünyanın ve Türkiye’nin alanında önde gelen şirketlerinin donanım ve yazılım çözümlerinin distribütörlüğünü yaptıklarını söyledi.

Mutlu, ”Verinin üretilmesi, işlenmesi, saklanması ve korunması dâhil verinin olduğu her yerde E-Data Teknoloji’nin ürünleri var. Bu anlamda dijital hayatın her noktasına dokunuyoruz. Günlük hayatta kullanılan birçok bilişim çözümünde distribütörlüğünü üstlendiğimiz donanım ve yazılım ürünlerimizle her ölçekteki işletmeye katma değer yaratıyoruz. Söz konusu katma değerli donanım ve yazılım ürünlerimizi 800’den fazla iş ortağımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.

Halka arz geliri şirketin büyümesinde kullanılacak

Mutlu, E-Data Teknoloji olarak kuruldukları günden bu yana istikrarlı bir büyüme ile 2020 yılı sonunda 134 milyon TL net satış gelirine sahip olduğuna dikkat çekerek, halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamının şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanılacağını açıkladı. Mutlu, şirketin finansal yapısı ve büyüme hedefleri konusunda şu bilgileri verdi;

“E-Data Teknoloji, güçlü bir sermaye yapısına sahip ve finansal borçluluğu da son derece düşüktür. Halka arzdan sağlanacak kaynakla daha da güçlü bir sermaye yapısına sahip olarak organik ve inorganik olarak hızlı büyümeye odaklanacağız. Organik büyümenin yanı sıra belli spesifikasyondaki şirketlere yatırım yaparak inorganik büyüme de öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Özellikle bilişim teknolojisi güvenliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren ve güçlü markaların dağıtıcılığını yapan şirketlere yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Ankara’da yeni bir depo yatırımı planlıyoruz. Bu anlamda halka arzdan sağlayacağımız kaynağın büyük bir kısmını hedeflediğimiz hızlı büyümede işletme sermayesi için, küçük bir kısmını da depo yatırımı ve reorganizasyon çalışmaları için kullanacağız. Yeni dönemde başta dijital dönüşüm için gerekli olan teknoloji çözümlerini iş sürekliliği felsefesi ile sunmaya devam etmeyi ve yeni çözümlere dair markaların distribütörlüklerini üstlenmeyi hedefliyoruz.”

Halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek

E-Data Teknoloji’nin halka arzına yapacak A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen ise sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzın Borsa İstanbul’da satış yoluyla ve herhangi bir grup ayrımı olmadan tüm yatırımcılara “eşit pay dağıtımı” yöntemiyle gerçekleştirileceğini söyledi. Esen halka arz fiyatının pay başına 6 TL olarak belirlendiğini ifade etti.