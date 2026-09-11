Rönesans Enerji, ICBC'den 40 milyon dolarlık finansman sağladı

Rönesans Enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı amacıyla ICBC ile 40 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği Rönesans Enerji'nin ortaklık yapısı, finansal performansı, yatırım vizyonu ve uzun vadeli büyüme stratejisine uluslararası finans kuruluşlarının yaklaşımını yansıtıyor.

ICBC ile gerçekleştirilen anlaşmayla şirket, yenilenebilir enerji yatırımları için kullandığı yurt dışı finansman kaynaklarına yenisini ekledi.

Rönesans Enerji, ICBC ile 40 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Böylece, Rönesans Enerji'nin son 3 yılda 10 farklı finans kuruluşundan sağladığı toplam finansman yaklaşık 600 milyon dolara ulaşmış olacak.

Sağlanan finansman devam eden rüzgar, güneş ve batarya yatırımlarının yanı sıra planlanan yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni projelerin geliştirilmesinde kullanılacak. Şirket, ICBC'den sağlanan yeni finansmanla rüzgar, güneş, hidroelektrik ve batarya depolama alanlarındaki yenilenebilir enerji portföyünü büyütmeyi ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

Rönesans Holding'in mühendislik ve yatırım deneyimi ile TotalEnergies'in küresel enerji sektöründeki uzmanlığını bir araya getiren Rönesans Enerji, uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birlikleriyle Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.

- Kurulu güç iki yılda 3,5 kat arttı

Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve batarya depolama alanlarında yatırımlarını sürdüren Rönesans Enerji'nin mevcut kurulu gücü 577 megavat seviyesinde bulunuyor.

Şirket, yaklaşık iki yıllık dönemde kurulu gücünü 166 megavattan 577 megavata çıkararak yaklaşık 3,5 kat artırdı.

Rönesans Enerji'nin toplam 126 megavat kurulu güce sahip 4 yenilenebilir enerji projesinde inşaat çalışmaları devam ederken, toplam 680 megavat kapasiteli projelerin de geliştirme çalışmaları sürüyor.

Mevcut 577 megavatlık kurulu güce inşaat ve geliştirme aşamasındaki projelerin eklenmesiyle şirketin yenilenebilir enerji portföyünün 1400 megavata ulaşması öngörülüyor.