TAV Havalimanları ve Arçelik'ten ortak yeşil yatırım

Arçelik ve TAV Havalimanları, sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğine imza atıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin iklim kriziyle mücadelede önemli bir kaldıraç haline geldiğini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İki havalimanında gerçekleştirilecek bu yatırım, yenilenebilir enerji ürün ve çözümlerimizi daha geniş bir alana taşıma fırsatı sunması açısından bizler için çok değerli. Proje kapsamında yılda yaklaşık 5 bin hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 8 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçilecek. Bu yaklaşık 370 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbon emisyonuna eşit. Bu projenin sektör için de bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

Can Dinçer: “Türkiye’nin en büyük güneş enerjili aktif otopark sistem kurulumlarını devreye alıyoruz”

Bu yıl 70. yaşını kutlayan Arçelik’in yenilenebilir enerji dönüşümü konusunda önemli adımlar attığını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş iklim kriziyle mücadelede önemli bir kaldıraç haline geldi. Bu bilinçle 2023 yılında ülkemizde başlattığımız yenilenebilir enerji atılımımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’de yıllık 600 MW kapasitede, ortalama 1 milyon adet güneş paneli üretim kapasitesine sahip tesislerimizde yapay zekâ desteğiyle tam kapasitede yüksek kaliteli güneş panelleri üretiyor; enerji depolama sistemi, inverter, solar kesintisiz güç kaynağı, elektrikli araç şarj istasyonu ve ısı pompasını içeren geniş ürün-hizmet portföyümüz ile hem işletmelerde hem de konutlarda yeşil dönüşümüne ivme kazandırmak için çalışıyoruz. İki havalimanında gerçekleştirilecek bu proje, enerji çözümlerimizi daha geniş bir alana taşıma fırsatı sunması açısından bizler için çok değerli. Proje kapsamında yılda yaklaşık 5 bin hanenin elektrik tüketimine eşdeğer yeşil elektrik üretilirken, 8 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçilecek. Bu yaklaşık 370 bin ağacın bir yılda tuttuğu karbon emisyonuna eşit. Proje kapsamında Türkiye’nin aktif olarak çalışacak en büyük güneş enerjili otopark sistem (carport) kurulumlarını da Arçelik güneş panelleriyle devreye alıyoruz. Yenilenebilir enerji atılımımıza ivme kazandıracak iş birliğimizin ülkemiz için artı değer yaratacağına ve sektör için de bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. 70 yıllık köklü geçmişimizle sürdürülebilirlik odağında çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ise “Operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir program yürütüyoruz. Tüm havalimanlarımızın 2030’da karbon-nötr, en geç 2050’de de net sıfır emisyona ulaşması için çalışıyoruz. Arçelik’in çözümlerini kullanarak İzmir ve Bodrum’da yaptığımız bu pilot projeyle havalimanlarının enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız. Bu projeyi önümüzdeki dönemde tüm havalimanlarımıza yaygınlaştırmayı umuyoruz” dedi.

Serkan Kaptan: “Enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz”

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “TAV Havalimanları olarak operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için kapsamlı bir program yürütüyoruz. Tüm havalimanlarımızın 2030’da karbon-nötr, en geç 2050’de de net sıfır emisyona ulaşması için çalışıyoruz. Şu an İzmir, Ankara, Antalya ve Enfidha havalimanlarımız karbon-nötr statüsünde. Toplam 11 havalimanımız da sektörün en prestijli platformu olan Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında yer alıyor. Hedeflerimize ulaşmak için enerji verimliliğini artırırken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımını artırmak için çalışıyoruz. Arçelik’in çözümlerini kullanarak İzmir ve Bodrum’da yaptığımız bu pilot projeyle havalimanlarının enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız. Bu projeyi önümüzdeki dönemde tüm havalimanlarımıza yaygınlaştırmayı umuyoruz” dedi.