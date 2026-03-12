Tavuk eti üretimi Ocak'ta yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 238 bin 794 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 15,1 artışla 1 milyar 902 milyon 299 bin adede çıktı.

12.03.2026 10:51:010
Paylaş Tweet Paylaş
Tavuk eti üretimi Ocak'ta yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, ocakta 238 bin 794 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 902 milyon 299 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 3 artışla 127 milyon 444 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası'nın Mart 2026 faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası'nın Mart 2026 faiz kararı belli oldu

Orta Doğu’daki savaş ECB’de "enflasyon travması" ve faiz artışı ihtimalini tetikledi

Orta Doğu’daki savaş ECB’de "enflasyon travması" ve faiz artışı ihtimalini tetikledi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Mart 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Mart 2026)

Yorum Yaz