TCMB: Hanehalkı varlıklarında liralaşma güçlenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci finansal istikrar raporunu açıkladı. TCMB’nin yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerde resesyon beklentilerinin artması nedeniyle küresel iktisadi faaliyetin yavaşladığı kaydedildi.

Hanehalkı borçluluğu hakkında yapılan değerlendirmede, “Türkiye’de emsal ülkelere göre oldukça düşük olan hanehalkı borçluluğu, son 10 çeyrek boyunca kesintisiz azalmaya devam etmektedir. Son dönemde almış olduğumuz tedbirler firma ve hane halkı bilanço dengelerini güçlendirdi. Hanehalkı varlıklarında liralaşmanın kuvvetlenmesi öngörülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Sermaye piyasalarına katılım yaygınlaşırken, finansal sistemde bankacılık sektörünün yükünün hafiflediği belirtilen raporda, “Reel sektörün finansal varlıkları, yükümlülüklerine göre daha güçlü artışını sürdürmekte; likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergeleri olumlu seyretmektedir.” denildi.

Menkul kıymet düzenlemelerinin bilançoya etkisi sınırlı

Raporda, bankacılık sektörünün tarihsel olarak en güçlü seviyesine ulaşan aktif kalitesi göstergelerinin daha da iyileşmekte olduğu belirtilerek, “Bankacılık sektörünün YP dış borcu azalmaya devam ederken güçlü YP likidite tamponlarının korunması likidite şoklarına karşı bankaların dayanıklılığını artırmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Bankaların faiz riski sınırlı düzeyde olduğu belirtilen raporda, bilanço yapılarının faiz şoklarını yönetebilecek yüksek kapasiteye sahip olduğu kaydedildi. Raporda, bankacılık sektörünün karlılık performansı hakkında yapılan değerlendirmede, “Bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi tarihsel olarak en iyi seviyesinde. Bankacılık sektörünün sektör geneline yaygın güçlü kârlılık performansı sermaye yeterliliğini desteklemektedir. Kredilere ve mevduata ilişkin devreye alınan menkul kıymet düzenlemelerinin bilançoya etkisi sınırlıdır ” ifadeleri kullanıldı.