TCMB rezervleri 168 milyar 988 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerinde beş hafta süren yükseliş, geçen hafta sonlandı.

TCMB haftalık verilerine göre, 1 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar azalarak 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 171 milyar 848 milyon dolar olan seviyesinden, 168 milyar 988 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 64 milyar 450 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 251 milyon dolar azalarak 63 milyar 199 milyon dolara geldi.

Resmi Rezerv Varlıkları

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %1,7 azalarak 169,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %2,1 azalarak 77,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %1,3 azalarak 84,1 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %1,2 azalarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,4 azalarak 114,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %0,7 azalarak 56,2 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,1 azalarak 58,7 milyar ABD doları oldu.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesine geldi.