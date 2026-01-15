TCMB rezervleri rekor seviyeye yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolar artarak 196 milyar 75 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri rekor seviyeye yaklaştı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 9 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 783 milyon artarak 79 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ocak'ta 74 milyar 564 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 202 milyon dolar yükselişle 114 milyar 526 milyon dolardan 116 milyar 728 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolar artışla 189 milyar 90 milyon dolardan 196 milyar 75 milyon dolara çıktı.

2025'te fonda doğru tercih enflasyonu yendi: 1 yorum var

Türk fındığı 2025'te 122 ülkede alıcı buldu

Küresel piyasaların gözü gelecek hafta ABD büyüme verisinde olacak

