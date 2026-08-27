TCMB rezervlerinde dikkat çeken artış: 188 milyar doları aştı

Merkez Bankasının toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında yükseliş kaydetti. Bir haftada 4 milyar 949 milyon dolarlık artış gösteren TCMB rezervleri, 188 milyar 449 milyon dolara ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 21 Ağustos itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 938 milyon dolar azalarak 74 milyar 228 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 75 milyar 166 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 886 milyon dolar artışla 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 183 milyar 500 milyon dolardan 188 milyar 449 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):