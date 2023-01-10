TCMB’den bankalara yeni uygulama talimatı

TCMB, yaptığı son menkul kıymet tesisi yükümlülüğü genişletme hamlesine dair uygulama talimatını bankalarla paylaştı. Talimat, bankaların yabancı para yükümlülüklerinin bilanço dışına çıkarılmasını sınırlıyor, menkul kıymet uygulama oranlarını düzenliyor.

Bankalara menkul kıymet tutma yükümlülüğü için yeni hedefler veren, yüzde 60-70 arasında Türk lirası hedefini tutturan bankaları ise ödüllendiren uygulamada kullanılacak formül de talimatta yer aldı.

TCMB'den yapılan açıklamada 31 Aralık 2022 tarihinde menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklerinin kapsamıyla ilgili Tebliğ değişimi ve 7 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki payına göre ilave veya indirimli olarak menkul kıymet tesis edilmesi kararlarıyla ilgili hesaplama yönteminin detaylarına yer verildi.