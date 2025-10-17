TCMB'den BKM'nin denetim sürecine dair açıklama

TCMB tarafından BKM'de gerçekleştirilen denetim sürecine ilişkin duyuru yapıldı.

17.10.2025 11:52:340
TCMB'den BKM'nin denetim sürecine dair açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

TCMB'nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda BKM'nin hissedarı olup, BKM’de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda, bankamız başkanlık makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM’de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır." denildi.

Duyuruda, "Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

