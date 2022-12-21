TCMB'den yurt dışı para transferi için yeni karar

Yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

21.12.2022 16:53:010
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TCMB'den yurt dışı para transferi için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu. Daha önce yurt içinden yurt dışına yapılan transferlerde havale ve EFT işlemlerinde yer alan ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulmasının talep edildiği aktarılan yazıda, ayrıca eksik veya hatalı uygulamaların giderilmemesi durumunda gerekli aksiyonların alınacağının bildirildiği vurgulandı.

Yazıda, bazı bankalarca TCMB'nin söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Ödemeler alanında şeffaflığı arttırmak amacıyla ödeme kategorisi detayı gibi bazı alanları eksik raporlayan, hatalı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli belgelerle tevsik edemeyen (ithalat ödemesinde ilgili ithalat belgesinin sunulmaması, kredi ödemesi, menkul kıymet işlemleri gibi) bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alınacaktır."

SWIFT veri deseninde de güncelleme yapıldığı ifade edilen yazıda, güncellenen veri desenine ilişkin testlerin 26 Aralık'ta gerçekleştirilebileceğini, bu uygulama doğrultusundaki raporlamaya ise 2 Ocak 2023 itibarıyla başlanacağı bilgisi verildi. TCMB'nin söz konusu adımlarının, yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendireceği belirtiliyor.

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