TECHXTILE Start-up Challenge için başvurular başladı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) sektörde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla bu yıl 12.’sini düzenlediği Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Techxtile Start-Up Challenge için proje başvurularında süreç başladı. Girişimcilerin projelerini online kayıt yaptırabilecekleri Techxtile Start-Up Challenge’in son başvuru tarihi ise 20 Ekim 2020 olarak açıklandı.

Türkiye’nin inovasyon ve girişimciliğe verdiği önemin son yıllarda arttığını ve tüm kurumlarıyla bu alana yatırımlar yaptığını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ileri teknolojiye sahip ülkelerle aradaki farkın kapatılabilmesi için bu hareketin tabana yayılması gerektiğini söyledi.

“Girişimcilik ekosistemine büyük katkı sağlıyoruz”

Kurulduğu günden bu yana sektöre öncülük eden projelere imza atan UTİB’in Techxtile Start-Up Challenge ile tüm paydaşları bir araya getirdiğini kaydeden Pınar Taşdelen Engin, “Üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi yanında, sanayiciler ile start-upların beraber çalışacağı ortamlara da aracılık eden Techxtile Start-Up Challenge, sektörün ve alanlarının uzman isimlerinin eğitmen, konuşmacı ve jüri olarak katılımıyla da girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlıyor. Sürecin başından finaline kadar geçen süreçte verilen eğitimler ve yapılan çalışmalar özellikle genç girişimciler ve girişimci adayları için başlı başına bir ödül niteliğinde” dedi.

Kimler katılabiliyor?

Techxtile Start-Up Challenge’e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler ve mezunlar proje başvurusu yapabilecekler. Araştırmacı, akademisyen, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler ile start-up sahipleri veya kurucularının da proje gönderebileceği yarışmaya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile özel şirket sahipleri veya kurucuları da katılabiliyorlar.

Techxtile Start-Up Challenge’a dair ayrıntılı bilgiler http://www.techxtile.net/ etkinlik web sayfasında ilan edilecek ve program takvimi aşağıdaki gibi işleyecek:

20 Ekim 2020: Proje Son Teslim Tarihi

3-4 Kasım 2020: Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 1

5-6 Kasım 2020: Tüm Katılımcılar İçin Genel Girişimcilik Eğitimi – 2

11 Kasım 2020: Ön Elemeyi Geçen Projelerin Web Sitesinden Duyurulması

21 Kasım 2020: Ön Elemeyi Geçen Girişimciler İçin Pitching Eğitimi

28 Kasım 2020: Değerlendirme Kurulu Tarafından Yarı Final Projelerinin Belirlenmesi

29 Kasım 2020: Finale Kalan Projeler İçin Devam Eden Mentorluk Süreci

15 Aralık 2020: Advanced Pitching Öncesi Sunum Geliştirme Eğitimi

15-17 Aralık 2020: Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası