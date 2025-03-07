Tekfen Holding temettü kararını duyurdu

Tekfen Holding A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

7.03.2025 09:38:280
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Tekfen Holding temettü kararını duyurdu

Tekfen Holding A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

Tekfen Holding A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre pay başına brüt 0,3318530 TL, net 0,2820750 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.





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