Teknolojide işten çıkarma dalgası genişliyor

İşten çıkarma dalgasında son olarak gündemde Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta var. Şirketin bu hafta işten çıkarmalara başlayacağı belirtildi.

ABD'de teknoloji sektöründe işten çıkarma haberlerinin ardı arkası gelmiyor. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yarattığı büyük işten çıkarma dalgası, Amazon ve Lyft gibi şirketlerin de katılımıyla ABD teknoloji sektöründe ses getiren yeni bir gelişme olarak öne çıktı. İşten çıkarma dalgasında son olarak gündemde Meta var. Şirketin bu hafta işten çıkarmalara başlayacağı belirtildi.

Wall Street Journal’ın haberine göre Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta Platforms, bu hafta binlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarmalara başlayacak. Gazete işten çıkarmaların en erken Çarşamba günü başlayabileceğini belirtirken şirketin çalışanlarına önemli olmayan seyahatlerini iptal etmeleri gerektiğini ilettiğini yazdı.

Geçtiğimiz hafta Twitter’ın işgücü, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alımı tamamlanmasının ardından yarı yarıya düşürülerek 3 bin 700 kişiye indirilmişti. Ancak Musk’ın platforma kazandırmak istediği yeni özelliklerin hayata geçirilmesinde kritik rol oynayabileceği anlaşılan bazı işten çıkarılan çalışanlar, geri çağırıldı. Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yazmıştı.

Jack Dorsey’den Twitter özrü

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, yeni sahibi Elon Musk'ın yüzlerce çalışanı işten çıkarılmasından sonra şirketi "çok hızlı" büyüttüğü için özür diledi. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'a satılmasının ardından sosyal medya platformu küçülmeye gittiği için şirketi çok hızlı büyütmekten pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Dorsey, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Twitter'ın eski ve şimdiki çalışanları güçlü ve dirençlidir. O an ne kadar zor olursa olsun her zaman bir yolunu bulurlar. Bir çoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim” diye yazdı. Dorsey, “Twitter'da çalışmış olan herkese minnettarım ve onları seviyorum. Bunun şu anda ya da hiçbir zaman karşılıklı olmasını beklemiyorum ve anlıyorum” diye ekledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgelere göre, 30 Haziran 2013 itibariyle, sosyal medya şirketinin halka açılmasından kısa bir süre önce Twitter'ın yaklaşık 2.000 çalışanı vardı. Geçen yılın sonunda, şirket 7.500'den fazla tam zamanlı çalışan bildirmişti. Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, 28 Ekim'de Twitter'ın sahipliğini aldıktan sonra, şirket işgücünde büyük bir azalmaya başladı.