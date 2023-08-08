Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri yüzde 9,22 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşirken, bu yılın ilk altı ayında ise avro TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,79 reel getiri sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,5, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 7,75, dolar yüzde 5,45 ve külçe altın yüzde 5,23 reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,85 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 9,56 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avronun yüzde 6,51, doların 4,24 ve külçe altının 4,02 yatırımcısına reel getirisi olurken, mevduat faizinin (brüt) yüzde 6,93 ve DİBS'in yüzde 10,6 kaybettirdiği görüldü.

Üç aylık değerlendirmede, avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,47 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,93 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu hesaplandı.

Altı aylık değerlendirmeye göre avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,4, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,79 ile en yüksek reel getiri sağlayan araç olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,81 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 81,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 77,43 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 17,9, avro yüzde 13,58 ve dolar yüzde 4,89 reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 18,71 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 19,45 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 15,25, avro yüzde 11,03 ve dolar yüzde 2,53 reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 20,54 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 21,27 kayba neden oldu.