Tesla büyürken nasıl hızlandı?

Gerçek şu ki şirket büyüdükçe süreçler karmaşıklaşır, karar alma mekanizmaları yavaşlar, inovasyon giderek zorlaşır. Tesla’nın eski başkanı Jon McNeill ise bunun bir kader olmadığını söylüyor.

Şirketler büyüdükçe neden yavaşlıyor? Neden bazıları karmaşık süreçler içinde hantallaşırken bazıları aynı anda hem hızlanıp hem büyüyebiliyor? Tesla’nın eski başkanı Jon McNeill, yeni kitabı The Algorithm’da bu sorulara Elon Musk ile birlikte geçirdiği yıllardan süzülen bir yanıt veriyor: Sorun çoğu zaman yetersiz teknoloji ya da yanlış stratejinin ötesinde şirketlerin zaman içinde kendi yarattıkları karmaşıklık.

Tuba İlze / [email protected]

Capital Dergisi / Temmuz 2026

McNeill, Tesla’da 2015-2018 arasında başkan olarak görev yaptı. Bu dönemde şirketin gelirinin yaklaşık 30 ayda 2 milyar dolardan 20 milyar doların üzerine çıktığı yıllara tanıklık etti. Bugün yönetim kurulunda görev aldığı şirketlerde ve yatırım şirketi DVx Ventures’ta da aynı düşünce biçimini uygulamaya devam ediyor.

Yeni kitabı “The Algorithm: The Hypergrowth Formula That Transformed Tesla, Lululemon, General Motors, and SpaceX” (Algoritma: Tesla, Lululemon, General Motors ve SpaceX’i Dönüştüren Hiper Büyüme Formülü) yıllardır merak edilen bir soruya içeriden yanıt veriyor: Elon Musk’ın şirketleri rakiplerinden neden daha hızlı hareket ediyor ve bunu nasıl sürdürülebilir hale getiriyor? McNeill’e göre cevap, Musk’ın kişisel özelliklerinden çok daha fazlasını içeriyor.

Ona göre algoritma, liderlik anlayışından çok, tekrar edilebilir bir çalışma sistemi sunuyor ve Tesla’nın başarısının arkasında, üretim krizleri, darboğazlar ve zaman baskısı içinde şekillenmiş beş aşamalı bir yöntem bulunuyor. Bu yöntem her gerekliliği sorgulamayı, mümkün olan her adımı ortadan kaldırmayı, kalan süreçleri basitleştirmeyi, döngü süresini hızlandırmayı ve otomasyonu en sona bırakmayı öneriyor.

RİSKLER AYNI

İlginç olan ise bu yaklaşımın teknoloji şirketlerine özgü olmaması. McNeill, aynı düşünce sisteminin Tesla’dan SpaceX’e, spor giyim devi Lululemon’dan otomotivin köklü oyuncusu General Motors’a kadar çok farklı sektörlerde uygulanabileceğini savunuyor. Çünkü ona göre büyüyen her şirket zamanla aynı riskle karşı karşıya kalıyor: Daha fazla toplantı, daha fazla onay mekanizması, daha fazla raporlama ve giderek artan bir karmaşıklık. Şirketler çoğu zaman bu sorunu yeni süreçler ekleyerek çözmeye çalışıyor. Oysa McNeill’in önerisi tam tersi yönde.

“Karmaşıklık büyümenin doğal sonucu yerine, yönetim tercihinin bir yansımasıdır” diyen McNeill, hiper büyümenin sırrını sadeleşme cesareti göstermekte buluyor. Ona göre şirketlerin geleceğini, artık işe yaramayan süreçleri zamanında terk edebilen liderler şekillendirecek. Aslında The Algorithm, bir başarı hikayesinden çok büyük organizasyonların neden yavaşladığına dair bir teşhis niteliği taşıyor.

Musk’ın yıllardır uyguladığı ve bugün şirketlerinin DNA’sına yerleşen yönetim anlayışını satır satır incelerken, okuyucuyu da rahatsız edici bir soruyla baş başa bırakıyor: Büyümeyi gerçekten yeni fikirler mi engelliyor, yoksa geçmişten taşınan ve artık kimsenin neden var olduğunu hatırlamadığı kurallar mı? McNeill’in cevabı oldukça net: Geleceğin liderleri, gereksiz yüklerden arınmış, yalın ve çevik organizasyonlar kurabilenler arasından çıkacak. Hiper büyümenin ve sürdürülebilir inovasyonun tesadüflere bırakılamayacağını; bunun ancak disiplinli, sorgulayıcı ve sistematik bir düşünme biçimiyle mümkün olacağını savunuyor. Bu nedenle yıllar içinde Tesla’da şekillenen ve daha sonra farklı şirketlerde de uyguladığı yaklaşımı, beş temel öneri etrafında topluyor.

HER GEREKLİLİĞİ SORGULA

Kitabın ilk ve belki de en radikal ilkesi şu: Bir gereklilik, aksi kanıtlanana kadar suçludur. McNeill, Elon Musk’ın birlikte çalıştığı en sıra dışı yöneticilerden biri olduğunu söylerken özellikle bu özelliğine dikkat çekiyor. Ona göre Musk, organizasyonların zaman içinde oluşturduğu görünmez kuralları hiçbir zaman peşinen kabul etmiyor. Bir süreç yıllardır uygulanıyor diye doğru sayılmıyor. Bir kural sektör standardı haline geldi diye sorgulanmadan benimsenmiyor. Tam tersine, ilk soru her zaman aynı oluyor: “Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyız?”

McNeill’e göre şirketlerin büyümesini yavaşlatan en büyük sorun teknik eksikliklerden çok sorgulanmadan kabul edilen varsayımlar. Bir yöneticinin tavsiyesi zamanla kurala, bir geçici çözüm kalıcı sürece dönüşüyor. Yıllar sonra kimse bunların neden var olduğunu hatırlamıyor ama herkes uygulamaya devam ediyor.

Tesla’nın Çin yatırımı bunun en güçlü örneklerinden biri. Uzun yıllar boyunca Çin’de otomobil üretmek isteyen yabancı şirketlerin yerel ortakla çalışması gerekiyordu. Küresel otomotiv devlerinin tamamı bu kuralı kabul etmişti. Ortak girişim olmadan üretim yapmak imkansız kabul ediliyordu. Ancak Musk buna farklı yaklaştı. Bu gerçekten değiştirilemez bir kural mıydı, yoksa sadece herkesin kabul ettiği bir varsayım mı? McNeill’ın yürüttüğü yaklaşık 14 aylık görüşmeler sonunda Tesla, Çin’de yüzde 100 yabancı sermayeli otomobil fabrikası kurma izni alan ilk şirket oldu. Shanghai Gigafactory, Tesla’nın yanı sıra Çin’in yabancı yatırım politikası açısından da tarihi bir dönüm noktasıydı. McNeill bu örneği anlatırken önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Hiper büyüme çoğu zaman yeni cevaplar bulmanın ötesinde eski soruları yeniden sormakla başlıyor.

GEREKSİZ OLANI ORTADAN KALDIR

McNeill’in kitabındaki ikinci adım daha da sert: Gereksiz olan her şeyi yok etmek. Bu noktada yazarın en çok tekrarladığı cümlelerden biri şu: “Bir süreci iyileştirmeden önce onun gerçekten var olması gerekip gerekmediğini sorun.” Çünkü şirketler çoğu zaman yanlış probleme odaklanıyor. Verimsiz bir süreci hızlandırmaya, karmaşık bir organizasyonu optimize etmeye ya da hatalı bir sistemi teknolojiyle düzeltmeye çalışıyorlar. McNeill’e göre gerçek verimlilik, bazı şeyleri daha iyi yapmaya çalışmaktan çok, gereksiz olanları tamamen ortadan kaldırabilme cesaretinden doğuyor.

Tesla’nın Giga Press teknolojisi bu düşüncenin en somut örneklerinden biri. Geleneksel otomobil üretiminde araç gövdesi yüzlerce parçanın kaynaklanmasıyla oluşturuluyor. Bu sistem onlarca yıldır kullanılıyor ve sektörün temel üretim standardı olarak kabul ediliyor. Ancak Tesla mühendisleri farklı bir soru soruyor: Yüzlerce parçaya gerçekten ihtiyaç var mı? McNeill’in anlattığına göre ekip, oyuncak araba üreticilerinin kullandığı tek parça döküm sistemlerini incelemeye başlıyor.

Özellikle Matchbox oyuncaklarının üretim mantığı dikkatlerini çekiyor. Sonuçta Tesla, devasa alüminyum döküm makineleri geliştirerek yüzlerce parçadan oluşan arka gövdeyi birkaç büyük döküm parçasına indiriyor. Bu değişim yalnızca üretim süresini azaltmıyor. Aynı zamanda kaynak robotlarını, montaj aşamalarını ve çok sayıda ara süreci de ortadan kaldırıyor. McNeill, bunu düşünme biçimindeki değişimin sonucu olarak anlatıyor. Ona göre hiper büyümenin temel şartı, gereksiz olanı cesaretle silebilmek. Ve çoğu zaman şirketlerin en büyük yeniliği, eski bir süreci tamamen ortadan kaldırmaları oluyor.

BASİTLEŞTİR, SONRA OPTİMİZE ET

Jon McNeill’in üzerinde en çok durduğu konulardan biri de sıralama. Çünkü ona göre şirketler çoğu zaman doğru işleri yanlış sırayla yapıyor. Daha verimli yazılımlar satın alıyor, ekipleri yeniden organize ediyor, danışmanlık projeleri başlatıyorlar. Ancak bütün bunları, henüz var olması gerekip gerekmediği bile sorgulanmamış süreçler için yapıyorlar.

McNeill, şu uyarıyı yapıyor: “Henüz var olmaması gereken bir süreci optimize etmeyin. Önce gereksiz olanı ortadan kaldırın. Sonra kalanları basitleştirin. Ancak bundan sonra optimizasyona geçin.”

Bu düşünce biçiminin arkasında yalnızca Tesla deneyimi değil aynı zamanda yıllardır iş dünyasında kabul gören darboğaz teorisi de bulunuyor. McNeill, özellikle The Goal adlı klasik yönetim kitabından etkilendiğini söylüyor. Çünkü her organizasyonda sistemin performansını belirleyen unsur, en hızlı çalışan bölümden çok, en yavaş çalışan bölüm oluyor. Yani asıl mesele ortalama performansı artırmak yerine darboğazı ortadan kaldırmak. Tesla’da ekipler yeni süreç tasarlamadan önce sistemin en zayıf halkasını bulmaya odaklanıyor. Bir parçanın üretimi mi gecikiyor? Bir karar alma mekanizması mı yavaş? Bir yazılım mı darboğaz yaratıyor? Önce bunlar tespit ediliyor. Ardından süreçler sadeleştiriliyor.

McNeill’e göre karmaşıklık çoğu zaman şirketlerin kendi yarattığı bir sorun. Şirket büyüdükçe yeni raporlamalar, yeni onay mekanizmaları, yeni komiteler kuruluyor. Her biri başlangıçta mantıklı görünse de zaman içinde organizasyonu ağırlaştırıyor. McNeill’in asıl uyarısı da burada yatıyor. Liderlerin görevi sürekli yeni sistemler kurmak yerine gereksiz hale gelenleri cesurca kapatmak. Çünkü bazen en iyi yönetim kararı, yeni bir süreç başlatmak yerine yıllardır süren bir süreci sonlandırmak olabiliyor.

HIZ, YENİ REKABET AVANTAJI

Kitabın dördüncü adımı “cycle time”, yani döngü süresini hızlandırmak. McNeill’e göre modern iş dünyasında hız artık stratejik bir avantaj. Çünkü daha hızlı çalışan şirketler yalnızca daha fazla üretmiyor; aynı zamanda daha hızlı öğreniyor. Tesla’da bu anlayışın merkezinde haftalık çalışma ritmi bulunuyor. McNeill, Musk’ın her hafta şirketin en önemli iki ya da üç sorununa odaklandığını anlatıyor. Bu sorunlar bazen üretim hattındaki bir gecikme, bazen mühendislik ekibindeki bir darboğaz, bazen de tedarik zincirindeki bir aksama olabiliyor. Önemli olansa hız. Bir sorunun çözümü aylarca beklemiyor. Haftalar içinde test ediliyor. Hata varsa görülüyor, düzeltiliyor ve yeniden deneniyor.

McNeill, bu ritmin Tesla’nın en büyük avantajlarından biri olduğunu düşünüyor. Çünkü birçok geleneksel şirkette karar alma süreçleri haftalar, hatta aylar sürebiliyor. Kararlar katmanlar arasında dolaşıyor, toplantılar yapılıyor, komiteler kuruluyor. Tesla’da ise öncelik mükemmel karar vermek değil. Yeterince iyi kararı hızlı vermek. Bu yaklaşım zaman zaman eleştirilse de McNeill’e göre şirketin büyümesinde kritik rol oynuyor. Çünkü hız, sadece pazara daha erken çıkmayı sağlamıyor. Aynı zamanda daha fazla deneme yapma ve daha hızlı öğrenme imkanı yaratıyor. Elbette bunun bir bedeli de var. Yüksek tempo, sürekli değişen öncelikler ve yoğun baskı herkes için uygun olmayabiliyor. McNeill Tesla’yı “özel kuvvetler” benzetmesiyle anlatıyor. Yani son derece etkili ama aynı zamanda son derece talepkar bir çalışma ortamı. Ve belki de bu yüzden, hiper büyüme aynı zamanda dayanıklılık gerektiriyor.

OTOMASYONU EN SONA BIRAK

Dijital dönüşüm çağında şirketlerin ilk refleksi çoğu zaman otomasyona yatırım yapmak oluyor. Yapay zeka uygulamaları, robotlar, yeni yazılımlar ve otomatik karar sistemleri, verimliliğin anahtarı olarak görülüyor. McNeill ise bunun büyük bir yanılgı olduğunu düşünüyor. Ona göre otomasyon hiçbir zaman başlangıç noktası olmamalı. Hatta The Algorithm’ın en önemli kurallarından biri, otomasyonu mümkün olduğunca sona bırakmak. Çünkü kötü tasarlanmış ya da gereksiz adımlarla dolu bir süreci otomatik hale getirmek, yalnızca hataların daha hızlı üretilmesine yol açıyor.

McNeill, Tesla’nın ilk yıllarında bu hatayı yaptıklarını açıkça anlatıyor. Özellikle Model 3 üretim sürecinde şirket, üretim hattını gereğinden fazla otomatik hale getiriyor. Sonuç ise beklenenin tam tersi oluyor. Karmaşık sistemler üretimi hızlandırmak yerine yavaşlatıyor, darboğazlar ortaya çıkıyor ve süreç yönetilemez hale geliyor. Bu deneyimin ardından Tesla, üretim hattını yeniden tasarlıyor ve otomasyonu daha sade bir yapının üzerine kuruyor. Hatta Elon Musk’ın daha sonra attığı ve çok konuşulan “Humans are underrated” yani “İnsanların değeri yeterince anlaşılmıyor” mesajı, McNeill’e göre bu deneyimin kısa özeti niteliğinde. Kitapta da vurgulandığı gibi önce her gereklilik sorgulanıyor, ardından gereksiz süreçler ortadan kaldırılıyor, kalan adımlar basitleştiriliyor ve hızlandırılıyor. Ancak bütün bunlardan sonra otomasyon devreye giriyor. McNeill, şirketlerin teknoloji yatırımlarına bakışını değiştirmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü asıl mesele en gelişmiş yazılımı satın almak ya da en fazla robotu kullanmak değil. Asıl mesele, hangi sürecin otomatikleştirilmeye değer olduğunu anlayabilmek. Ona göre hiper büyümenin sırrı da burada yatıyor: Önce doğru sistemi kurmak, sonra teknolojiyi o sistemin hizmetine vermek.

MUSK’IN YÖNETİM KURALLARI

HİYERARŞİYİ KIR

McNeill’in aktardığına göre Elon Musk’ın en çok karşı çıktığı konulardan biri, şirket içindeki katı hiyerarşi. Sorunu kim çözebiliyorsa iletişim doğrudan onunla kuruluyor. Musk, çalışanlara gönderdiği bir e-postada “İletişim komuta zinciri üzerinden ilerlemek zorunda değildir. Aksi halde şirket içinde inanılmaz bir yavaşlık oluşur” ifadelerini kullanıyor.

CESURCA SİL

McNeill, Musk’ın ekiplerden mümkün olduğunca fazla süreci, parçayı ve kuralı kaldırmalarını istediğini anlatıyor. Hatta bunun için oldukça çarpıcı bir ölçüt kullanılıyor: “Sonradan bazılarını geri eklemek zorunda kalmıyorsanız yeterince silmemişsinizdir.” McNeill’e göre birçok şirket hata yapmaktan korktuğu için süreçleri artırıyor. Tesla ise önce eksiltmeyi, sonra gerekli olanı geri getirmeyi tercih ediyor.

TOPLANTIDAN ÇIK

McNeill’in anlattığı Tesla kültürünün en sıra dışı yönlerinden biri de toplantı anlayışı. Musk, çalışanların kendilerine değer katmadığını düşündükleri toplantılardan ayrılmalarını teşvik ediyor. Ona göre asıl saygısızlık insanların zamanını boşa harcamak. Bu nedenle Tesla’da uzun sunumlar, çok katmanlı onay mekanizmaları ve gereksiz toplantılar mümkün olduğunca azaltılıyor.

MUSK’IN KAFASINDAKİ İLK SORU

GEREKLİ Mİ?

Jon McNeill’e göre Elon Musk’ın en ayırt edici özelliği, hiçbir gerekliliği peşinen kabul etmemesi. Tesla’da yıllardır uygulanan bir süreç bile tekrar tekrar sorgulanıyor. Bir iş yapılıyor diye yapılmaya devam etmiyor. McNeill, hiper büyümenin ilk şartının “zorunlu” kabul edilen her şeyi yeniden değerlendirmek olduğunu söylüyor.

ÇİN ÖRNEĞİ

Yıllarca Çin’de otomobil üretmek isteyen yabancı şirketlerin yerel ortakla çalışması gerektiği düşünüldü. Küresel otomotiv devleri bunu sorgulamadı. Tesla ise bunun değiştirilemeyecek bir kural yerine sorgulanması gereken bir varsayım olduğunu savundu. Sonuçta şirket, Çin’de yüzde 100 yabancı sermayeli otomobil fabrikası kuran ilk üretici oldu.

DOĞRU SORU

McNeill, kariyerinin dönüm noktasını tek bir soruya bağlıyor: Elon Musk ile ilk tanıştığında kendisini anlatmak yerine, “Şu anda geceleri uykunu kaçıran en büyük problem ne” diye soruyor. İki saat süren sohbetin sonunda Tesla’nın başkanlığına uzanan yol açılıyor.

AYNI AKIL, FARKLI ŞİRKETLER

TESLA

Kitabın merkezinde Tesla yer alıyor. McNeill, 2015 2018 yılları arasında başkan olarak görev yaptığı ve şirket gelirinin hızlı arttığı dönemi anlatıyor. Ona göre bu büyümenin arkasında daha fazla süreç kurmak yerine, karmaşıklığı sistemli biçimde azaltan bir çalışma anlayışı bulunuyor.

SPACEX

McNeill, Elon Musk’ın şirketleri arasında ortak bir düşünme biçimi olduğuna dikkat çekiyor. SpaceX’te mühendisler işe mevcut çözümleri geliştirmek yerine problemi yeniden tanımlayarak başlıyor. Karmaşıklığı azaltmak, mümkün olduğunca dikey entegrasyon sağlamak ve süreçleri sürekli sorgulamak, şirket kültürünün temel unsurları arasında yer alıyor.

GENERAL MOTORS

McNeill bugün General Motors’un yönetim kurulunda görev yapıyor. Ona göre yüz yılı aşkın geçmişe sahip şirketlerin karşı karşıya olduğu en büyük risk teknoloji eksikliği değil karar alma süreçlerinin ağırlaşması ve organizasyonların giderek daha karmaşık hale gelmesi. The Algorithm’ın temel ilkelerini GM gibi köklü şirketlerde de savunmasının nedeni tam olarak bu.

LULULEMON

McNeill, yönetim kurulunda yer aldığı Lululemon’u da kitabında önemli örneklerden biri olarak gösteriyor. Moda perakendesi ile otomotiv birbirinden oldukça farklı görünse de büyüyen şirketlerin ortak sorunu aynı: Süreçlerin çoğalması, karar alma hızının düşmesi ve çevikliğin azalması. The Algorithm’ın amacı da bu döngüyü tersine çevirmek.