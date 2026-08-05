Burgan Bank'ın aktif büyüklüğü 213 milyar liraya yükseldi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka yılın ilk yarısında dijitalleşme yatırımları, müşteri odaklı yaklaşımı ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarla büyümesini sürdürdü.

Burgan Bank, 2026'nın ikinci çeyreğinde kurumsal ve ticari bankacılık alanında reel sektöre sağladığı toplam finansman desteğini 118,5 milyar lira seviyesine taşıdı. Bu büyüklüğün 86,7 milyar lirasını nakdi, 31,8 milyar lirasını ise gayri nakdi krediler oluştururken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyüme kaydedildi.

Banka, ülke ekonomisine konsolide bazda 12,1 milyar lirası leasing olmak üzere, 119,4 milyar lira kredi desteği sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, dengeli büyüme yaklaşımı, etkin risk yönetimi ve dijitalleşme odağı doğrultusunda yılın ikinci çeyreğinde de güçlü performanslarını sürdürdüklerini belirtti.

Dinç, tüm iş kollarına yayılan büyümeyi müşteri deneyimini geliştiren adımlar ve operasyonel verimliliği artıran uygulamalarla desteklediklerini ifade ederek, "Bu dönemde de yatırımlarımızın odağında teknolojik altyapımızı geliştirecek ve markalarımızı ileri taşıyacak projeler yer aldı. Dinamik ve çevik yönetim anlayışımızla bilançomuzu etkin şekilde yönetirken, değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı uyum sağlayan yapımızı daha da güçlendirdik. Burgan Bank ve ON Dijital markalarımızı geleceğe taşıyacak yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyor, hedeflerimize ulaşmak için hızlı, kararlı ve sürdürülebilir adımlar atıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

ON Dijital tarafında büyüme ivmesinin sürdüğünü belirten Dinç, şunları kaydetti:

"ON Dijital olarak dört yıl gibi kısa bir sürede 1,7 milyon müşteriyi aşarak, beşinci yılımızda 2 milyon müşteri hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Teknolojiye ve ON Dijital markamıza yaptığımız yatırımlarla müşteri deneyimini sürekli geliştirirken, müşteri tabanımızı da istikrarlı şekilde büyütüyoruz. 2026'nın ikinci çeyreğinde, uzaktan müşteri edinimindeki yüzde 4'lük pazar payımızı koruduk. Stratejik işbirliklerimizle Türkiye genelinde 51 marka ve 6 bin 972 satış noktasına ulaşarak müşterilerimize pratik, avantajlı ve güvenli çözümler sunmayı sürdürüyoruz. Dijital ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam ederken, temmuz ayı itibarıyla Ticari Şahıs Taşıt Kredisi sürecini de devreye aldık."

Dinç, kurumsal bankacılıkta dijitalleşmeyi yalnızca süreçleri hızlandıran bir unsur olarak değil, müşteriler için değer yaratan bir kaldıraç olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda para transferi işlemlerimizi API altyapımızla entegre ederek, kurumsal müşterilerimize ve fintek ekosistemine daha güçlü, hızlı ve esnek çözümler sunmaya başladık. Bu yaklaşımımız sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre SGK tahsilatlarında yüzde 45, takas çeklerinde ise yüzde 95 büyüme elde ettik. Aynı dönemde operasyonel verimliliğimiz ve grup sinerjimizin katkısıyla dış ticaret hacmimizi dolar bazında yüzde 32 artırarak 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştırdık. Dijitalleşen faktoring çözümlerimizle KOBİ segmentindeki işlem hacmimizi 10 kat büyüttük ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi destekledik."

Birikim Yönetimi iş kolunda kaydedilen gelişmeleri de değerlendiren Murat Dinç, "Müşterilerimizin birikimlerini daha etkin yönetmelerine olanak sağlayan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeyi sürdürürken, haziran sonu itibarıyla Burgan Yatırım dahil yönetilen müşteri varlık büyüklüğümüzü 76,5 milyar lira seviyesine taşıdık. Bankamızın toplam fon büyüklüğü ise 28 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Dinç, Burgan Yatırım tarafında da dijital kanalların etkin kullanımıyla yılın ikinci çeyreğinde müşteri sayısının yüzde 5 arttığını, nisanda başlayan dijital hisse kredisi ile ikinci çeyrekte işlem hacminin yüzde 15 yükseldiğini belirtti.

Devam eden sıfır komisyon kampanyası, müşteri kazanımı ve aktivasyon süreçlerini destekleyerek aktif müşteri oranındaki yüzde 4'lük artışta önemli bir rol oynadığını kaydeden Dinç, ürün gamının çeşitlendirilmesine katkı sağlayan hisse opsiyonları ve Eurobond işlemlerinin de hacim ile gelir artışını desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.

Dinç, leasing ve filo kiralama tarafında da 2026'nın ikinci çeyreğinde güçlü performansın sürdüğünü, toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedi bazında ise ilk 5 şirket arasında yer aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde aktif büyüklük 2025 yıl sonuna göre yüzde 14 artarak 23,6 milyar liraya yükseldi. Şirketin özkaynak karlılığı yüzde 37 ve aktif karlılığı ise yüzde 9 olarak gerçekleşti. Hedeflenen 100-200 bin dolar işlem segmentinde yüzde 12,4 pazar payıyla sektörün ilk 5 şirketi arasında yer aldık. Filo kiralama tarafında ise filo büyüklüğü yıl sonuna göre yüzde 11 artış gösterirken, toplam araç parkı yatırım değeri 9,5 milyar liraya ulaştı."