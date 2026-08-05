QNB Sigorta 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

QNB Türkiye'nin yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren QNB Sigorta, 2026 yılının ilk yarısında güçlü büyüme performansını sürdürdü. Sağlık, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında toplam 10,66 milyar TL prim üretimine ulaşan şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,6 büyüme kaydeden şirket, toplam müşteri portföyünde 8,5 milyon müşteriye ulaştı.

İlk yarı sonuçlarıyla sektör ortalamasının üzerinde büyümesini sürdüren QNB Sigorta; Sağlık branşında 707,1 milyon TL prim üretimiyle yüzde 30, Hayat branşında 9,87 milyar TL prim üretimiyle yüzde 56, Ferdi Kaza branşında ise 85 milyon TL prim üretimiyle yüzde 27 büyüme elde etti. Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında prim üretimi bazında pazar payını yüzde 8,67'ye yükselten şirket, sektörde sekizinci sırasındaki yerini korurken pazar payı kazanımını da sürdürdü. QNB Sigorta, ilk 6 ay itibarıyla Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında pazar payını en çok artıran 3 şirketten biri oldu.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda konumunu güçlendirdi

QNB Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alanındaki büyümesini de ilk yarıda sürdürdü. Haziran 2026 itibarıyla yüzde 1,93 pazar payına ulaşarak sektörde 10. sırada yer aldı. Şirketin, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndaki sigortalı sayısı 92 bin 911 kişiye ulaştı.

Güçlü dağıtım ağı ve dijitalleşme büyümeyi destekledi

QNB Sigorta, güçlü bankasürans modeli, dijital sigortacılık yatırımları ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla büyümesini desteklemeyi sürdürdü. QNB Türkiye ve Enpara ekosistemiyle oluşturduğu dağıtım gücü sayesinde sigorta çözümlerini daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturan şirket, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş ürünlerini dijital kanallar üzerinden yaygınlaştırmaya devam etti.

Müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımıyla dijital kanallarını, veri analitiği altyapısını ve uçtan uca müşteri yolculuğunu geliştirmeye devam eden QNB Sigorta, yılın ikinci yarısında da dijitalleşme yatırımları ve bankasürans alanındaki güçlü yapısıyla sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

“Pazar payımızı artırırken müşterilerimize değer üretmeye devam ettik”

QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, yılın ilk yarı performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"2026 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, müşteri odaklı büyüme stratejimizin ve güçlü iş modelimizin başarılı şekilde ilerlediğini ortaya koyuyor. Sağlık, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında ulaştığımız 10,66 milyar TL prim üretimi ve 8,5 milyon müşteriye ulaşan geniş müşteri portföyümüz, istikrarlı büyümemizin en somut göstergeleri arasında yer alıyor. Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında pazar payımızı yüzde 8,67'ye yükseltirken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda da konumumuzu güçlendirmeyi sürdürdük. Elde ettiğimiz pazar payı kazanımları, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde odağımız yalnızca finansal büyüme değil; müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha doğru analiz ederek onlara doğru zamanda, doğru kanaldan ve doğru çözümlerle ulaşmak olacak. Dijitalleşme yatırımlarımızı ve QNB ekosistemiyle oluşturduğumuz güçlü sinerjiyi daha da ileri taşıyarak, müşterilerimize daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş bir sigortacılık deneyimi sunmayı sürdüreceğiz. Böylece sürdürülebilir büyümemizi desteklerken, müşterilerimizin hayatlarına güven katan bir çözüm ortağı olmayı da sürdüreceğiz."

Sağlık sigortaları ve dijitalleşme büyümenin itici gücü olmaya devam edecek

QNB Sigorta, önümüzdeki dönemde de sağlık sigortaları, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), dijitalleşme yatırımları ve bankasürans alanındaki güçlü yapısıyla sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedefliyor. Şirket, müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımlarına ve erişilebilir sigortacılık anlayışını güçlendirmeye devam ediyor.

QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, şirketin gelecek dönem hedeflerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Haziran 2023-Haziran 2026 dönemini kapsayan son üç yıllık periyotta sağlık sigortalarında yüzde 82 büyüme kaydetmemiz, bu alandaki stratejimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de sağlık sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin alanında büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Artan sağlık farkındalığı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na yönelik talep ve bireylerin geleceğe daha planlı hazırlanma isteği bu büyümeyi destekleyen temel dinamikler arasında yer alıyor.

Bizim için oyunun değiştiği yer ise dijitalleşme. Müşterilerimiz artık sigorta ve emeklilik ürünlerine yalnızca ihtiyaç anında değil, yaşamlarının her anında hızlı, kişiselleştirilmiş ve kolay bir deneyimle ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda dijital kanallarımızı, veri analitiği altyapımızı ve uçtan uca müşteri yolculuğumuzu sürekli geliştiriyoruz. QNB Türkiye ve Enpara ile oluşturduğumuz güçlü bankasürans yapısını dijital kabiliyetlerimizle daha da ileri taşıyarak müşterilerimize doğru zamanda, doğru kanaldan ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı sürdüreceğiz."