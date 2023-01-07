Tesla, Şanghay fabrikasında üretimi arttırdı

Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen otomobil sayısı 2022'de yüzde 48 arttı. Fabrikada yıl boyunca 450 binden fazla "Model Y" ve 250 binden fazla "Model 3" marka elektrikli otomobil üretildi.

7.01.2023 12:39:490
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Tesla, Şanghay fabrikasında üretimi arttırdı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'in Şanghay şehrindeki fabrikasında üretilen otomobil sayısının 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 48 arttığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fabrikada yıl boyunca 450 binden fazla "Model Y" ve 250 binden fazla "Model 3" marka elektrikli otomobil üretildi.

Üretilen otomobil sayısı 710 bine ulaşırken, önceki yıla göre yüzde 48'lik artış kaydedildi.

2019'da kurulan Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda. Sanayi zincirinde yerellik oranı yüzde 95 olan fabrikadaki çalışanların yüzde 99'unu Çin vatandaşları oluşturuyor.

Bahar aylarındaki Kovid-19 salgınında Şanghay'da kapanmaya gidilmesi nedeniyle üretimi kapalı devre sürdürmek zorunda kalan şirket, aralıkta Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından şehirde vakaların artmasıyla yılın son haftasında üretime ara verme kararı almıştı.

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