Teşvikli yatırımlar Nisan'da geriledi

Nisan ayında 1.144 firma ve kuruluşun 32,55 milyar TL'lik yatırımı teşvik belgesine bağlandı. Nisan'da yatırım teşvik belgesi sayısı Mart ayında verilen 971 belgeye göre 173 adet artarken, Nisan'da 32,55 milyar TL olarak gerçekleşen teşvike bağlanan toplam yatırım tutarı, Mart ayındaki 40,69 milyar TL'lik toplam yatırım bedeline göre 8,14 milyar TL azaldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Nisan ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 32,55 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 800 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam bu ayda Mart ayına göre 3 bin 975 kişi artışla 31 bin 176 olarak tahmin edildi.

En yüksek yatırım Şişecam'dan

Nisan ayında 1 milyar TL yatırım bedeli sınırının üzerinde üç proje öne çıktı. Bu projelerden ikisi tevsi bir tanesi yeni yatırım olarak kayda geçti.

Nisan'da yatırım teşvikine bağlanan en yüksek tutar, 2.051 milyar TL'lik tevsi projesiyle Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'den listeye girdi. Şişe Cam, Lüleburgaz'da yıllık 620,330 ton kapasiteli cam levha üretimi tevsi projesi için yatırım teşvik belgesi aldı.

Listede en yüksek tutarlı ikinci yatırım teşvik belgesi Air Anka Hava Yolları'na verildi. Şirket, İzmir'de yıllık 729 bin ton tarifeli ve tarifesiz havayolu yük taşımacılığı yeni yatırımı için 1,2 milyar TL tutarlı yatırım teşvik belgesi aldı.

Nisan ayında, Vestel Elektronik ise Manisa'da muhtelif kapasitelerde LCD TV, elektronik kart, LCD panel ve cihazlar, dokunmatik ekran ve elektrikli şarj istasyonu tevsi projeleri için 1,06 milyar TL tutarlı yatırım teşvik belgesine bağlanan en yüksek bedelli üçüncü yatırım oldu.