TIME Dergisi Mavi'yi sürdürülebilir büyümede 8’inci seçti

Dünyanın en itibarlı yayınlarından TIME, küresel veri analizi platformu Statista ile birlikte; “Dünyanın En İyi Şirketleri – Sürdürülebilir Büyüme 2025 (World’s Best Companies - Sustainable Growth)” araştırmasını yayınladı. Güçlü finansal performansını sürdürürken çevresel etki ve sorumluluklar anlamında da üstün başarı sergileyen ilk 500 şirketin dahil edildiği global listede Mavi 8. sırada yer aldı. Global hazır giyim-ayakkabı ve spor giyim kategorisinde ise 91,46 puanla sektör lideri oldu. Araştırma kapsamında, çevresel verilerini şeffaf bir şekilde paylaşan şirketler; gelir büyümesi, finansal istikrar ve çevresel etkilerine göre değerlendirilerek puanlandı.

TIME haberinde şunları vurguladı: “Global iş dünyasında finansal başarı ve büyüme ile sürdürülebilirlik arasında bir seçim yapmak gerektiği şeklinde bir algı var. Fakat bu liste, gerçeğin aslında öyle olmadığını, her ölçekten ve her sektörden şirketin sürdürülebilirliği iş stratejilerine entegre ederek büyüme ve kârlılığını destekleyebileceğini açıkça ortaya koyuyor. İstikrarlı büyümesini sürdürürken, çevresel etkilerini de kontrol altında tutarak sıralamaya giren şirketlerin yüzde 70’i yıllık 1 – 10 milyar dolar ciroya sahip. Bu tip listelerde görmeye alışkın olunan bazı dev global firmalar ise 2021 – 2023 döneminde finansal büyümelerinin yeterli olmaması ya da çevresel etkilerinin çok büyük olması gerekçesiyle söz konusu listede yer alamadı.”

“Kendi sektörümüzdeki öncü rolümüz Türkiye sınırlarını aştı”

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “Sürdürülebilir kârlı büyümeye odaklanan bir şirket olarak, sektörümüzde üstlendiğimiz öncü rol ve sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımların, Türkiye sınırlarını aşarak bizi dünya çapında hazır giyim sektöründe ilk sıraya taşımasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Çalışmalarımızın global platformlar tarafından böylesi itibarlı bir listeyle bir kez daha taçlanmış olması, Mavi’nin gelecekteki adımları için de büyük bir motivasyon kaynağı.”

“Operasyonel verimliliğin ötesine geçen bir değer yaratıyoruz”

“Kaliteyle sürdürülebilir büyüme üzerine kurduğumuz; İnsan, Çevre, Toplum ve Denim’i odağına alan All Bluestratejimizle sürdürülebilirliği şirket kültürüne, vizyonumuza, iş yapış şekillerine, ürünlere ve büyüme hedeflerimize entegre etmek üzere önemli yol aldık. Karbon salımı ve çevresel etkilerimizi en aza indirme yönündeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik komitemizdeki 60 kişi, her gün Çevre, Sürdürülebilir Ürün ve Ar&ge, Tedarik Zinciri, Çalışanlar, Kurumsal Yönetim-Risk, Müşteri ve Dijitalleşme gibi başlıklarda daha sürdürülebilir bir Mavi için çalışıyor. Her yıl inovatif ürünlerle daha da büyüyen All Blue koleksiyonumuz, tüketim alışkanlıklarında bilinçli tercihlere yönelimi artırmayı amaçlıyor” dedi.

Mavi, CDP Global A listesine, çift A notuyla girebilen ilk ve tek Türk hazır giyim şirketi

Son beş yıldır çevresel verilerini şeffaf biçimde açıklayan Mavi, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP’nin(Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarından çift A notu alarak, CDP Global A listesine girebilen ilk ve tek Türk hazır giyim şirketi oldu. 2022 yılında Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksine dahil edilen şirketin, Paris İklim Anlaşması’yla uyumlu şekilde belirlediği emisyon azaltım hedefleri, aynı yıl Science Based Targets initiative tarafından onaylandı. Bu da bir Türk hazır giyim markası için ilkti.Ayrıca Mavi All Blue koleksiyonları, global denim modasında sürdürülebilir çözümleri benimseyen, en yenilikçi ve yaratıcı markaların ödüllendirildiği “The Rivet Awards” tarafından beş kez “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülüne layık görüldü.