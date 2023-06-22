Enkaz bulundu: Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı açıklandı

Titanik'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan "Titan" isimli denizaltının enkazı, Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulundu. İşte yaşananlar:

OceanGate firması: Titanik'in enkazına dalan denizaltıdaki herkesin öldüğüne inanıyoruz

Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıkladı. OceanGate'den yapılan yazılı açıklamada, "CEO'muz Stockton Rush, Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet'in ne yazık ki öldüğüne inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Denizaltıda bulunan 5 kişinin "gerçek birer kaşif" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu trajik vakitte, kalplerimiz bu 5 ruh ve ailelerinin her bir üyesiyle." denildi.

Firmanın, arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese müteşekkir olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, tüm kaşif topluluğu ve yakınlarını denizde kaybeden tüm aileler için çok üzücü bir an. Bu acılı zamanda ailelerin gizliliğine saygı duyulmasını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patladığı belirtildi

Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger, Boston'da yaptığı basın açıklamasında, "Enkaz, su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz." dedi.

Mauger, kazanın, Titan denizaltısının dalışa geçmesinden 1 saat 45 dakika sonra, araçla iletişimin koptuğu anda gerçekleştiğini bildirdi.

Denizaltında bulunanların tamamının öldüğüne inandıklarını belirten Tuğamiral, turistik denizaltının enkazını, yaklaşık 100 yıl önce batan Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulduklarını kaydetti.

Denizaltı uzmanı Paul Hankin de enkazın 5 parçaya ayrıldığını, bunun "olayın ne kadar feci olduğunun ilk göstergesi" olduğunu ifade etti.

Hankin, "Aşağıda ne olduğunu tam olarak belirlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Daha önce, Titan denizaltısının sahibi OceanGate Expeditions firması, yaptığı açıklamada, "denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını" belirtmişti.

DENİZALTIDA KİMLER VARDI?

Bilet fiyatının 250 bin dolar olduğu kayıp denizaltıda, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'nin olduğu biliniyor.

Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin iki buçuk saat öngörüldüğü Titan'ın, "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.

Discovery Channel sunucusu, denizaltının "problemleri" olduğunu belirtmişti

Discovery Channel'ın "Expedition Unknown" programının sunucusu Josh Gates, 2021'de çekim ekibiyle Titan'da test dalışı yapmıştı. CNN'e dün yaptığı açıklamada, dalışın "zorlu" olduğunu belirten Gates, dalış esnasında denizaltının birçok problemi olduğunu anladıklarını ve Titan'da bölüm çekmemeye karar verdiklerini söyledi.

OceanGate şirketi, olası tehlikeler hakkında daha önce uyarılmış

Şirketin eski denizcilik operasyonları direktörü David Lochridge'in, geliştirilmekte olan denizaltının daha fazla test edilmesi gerektiğini belirttiği ve denizaltı "aşırı derinliğe" ulaştığında yolcuların tehlikeye girebileceğini belirten bir rapor yazdığı ortaya çıkmıştı.

OceanGate, Lochridge'i gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak 2018’de işten çıkarmıştı.

OceanGate, 2018’de Deniz Teknolojisi Topluluğundan başka bir uyarı daha almıştı. Uyarıda, şirketin, yolcuları korumak için dalıştan önce denizaltı prototipini uzman bir üçüncü tarafça denetlenen testlere tabi tutmasının kritik önem taşıdığı ifade edilmişti.

Titanik, Atlantik'in sularına gömülmüştü

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi, 710 kişiyi kurtarmıştı.