TMSF, Adabank'ı 14. kez satışa çıkardı

Satışa sunulan hissenin tamamı için muhammen bedel 210 milyon TL olarak belirlendi. İhale 24 Mayıs 2023 günü, saat 14:00’da yapılacak.

19.04.2023 09:47:480
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TMSF, Adabank'ı 14. kez satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank'ın satışı için 24 Mayıs'ta 14. kez ihale düzenleyecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, Adabank'taki yüzde 96,68234 oranındaki hissesi için 14. kez satış ihalesi gerçekleştirecek. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayıp katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 24 Mayıs 2023 Pazartesi günü, saat 14:00’da düzenlenecek ihale için muhammen bedel 210 milyon TL olarak belirlendi. Bankanın değerleme işlemleri dünyanın önde gelen bağımsız danışmanlık şirketleri arasında yer alan Deloitte tarafından yürütüldü.

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