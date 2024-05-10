TMSF bir varlığı satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Mondi Mobilya'yı satışa çıkardı.

İlana göre, 1 TL nominal değerli 30 milyon adet Mondi Mobilya paylarının satışı 1,2 milyar TL muhammen bedel üzerinden yapılacak.

Katılım teminatı 60 milyon TL olarak belirlenen ihaleye 24 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

İhale 25 Haziran'da yapılacak. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.

Bu şekilde verilmeyen teklifler reddedilecek. Pay devir bedeli de peşin olarak nakden ve defaten ödenecek.