Tofaş'ta üretime geçici ara verildi

Fabrikanın 16 Ocak 2023 Pazartesi günü üretime başlayacağı belirtildi. Açıklamada üretime verilen geçici aranın herhangi bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

27.12.2022 09:31:170
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Tofaş'ta üretime geçici ara verildi

Otomotivde üretime geçici ara veren şirketler arasına Tofaş da katıldı. Tofaş, envanter sayımı ve bakım nedenleriyle Bursa fabrikasında 2-15 Ocak arasında üretime ara verecek.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bursa fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve üretim sistem altyapı değişikliği çalışmaları sebebi ile 2 Ocak 2023 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecek.

Fabrikanın 16 Ocak 2023 Pazartesi günü üretime başlayacağı belirtildi. Açıklamada üretime verilen geçici aranın herhangi bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

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