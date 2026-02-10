Tofaş'tan 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 2025 yılı finansallarında güçlü bir performans sergiledi. Şirketin yıllık net kârı %22 artışla 8,35 milyar TL’ye yükselirken, dördüncü çeyrekte elde edilen 5,3 milyar TL kâr ve %103 artan hasılat dikkat çekti.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 2025 yılının dördüncü çeyreğine ve yıl geneline ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaştı.

Şirketin 1 Ocak–31 Aralık 2025 dönemindeki toplam net kârı 8,35 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 6,83 milyar TL seviyesinin yaklaşık %22 üzerinde bulunuyor. Böylece Tofaş, yıllık bazda kârlılığını anlamlı ölçüde artırmış oldu.

2025’in dördüncü çeyreğinde ise şirket 5,30 milyar TL net kâr elde etti. Aynı dönemde hasılat yıllık bazda %103 artış göstererek güçlü bir operasyonel performansa işaret etti.

Bilanço kalemlerine bakıldığında, özkaynakların çeyreklik bazda %9 oranında yükselmesi, şirketin finansal yapısındaki güçlenmenin sürdüğünü ortaya koydu.

