Togg'un satışı nasıl yapılacak?

Togg’un 29 Ekim’deki töreninde markanın satış stratejisiyle ilgili bazı bilgiler açıklanmıştı.

29 Ekim’de Togg’dan yapılan açıklamada dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapılacağı belirtilmiş ve şu bilgiler verilmişti: Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul’da Zorlu Center’da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.”

Peki, Togg’da satın alma süreci nasıl olacak? Sektörde hangi değişiklikler bekleniyor? Uzmanlara göre sektör ciddi bir değişim yaşayacak, büyük alanlarda hizmet veren bayiler yeni dönemde olmayacak. Yakın gelecekte AVM ya da cadde mağazalarında beğenilecek araçların internetten satılacağı beklentisi hakim…

TRT’nin haberine göre gazeteci Emre Özpeynirci otomobil pazarındaki dönüşümün sadece gelişen teknoloji ve değişen alışveriş alışkanlıklarına indirgemenin yanlış olacağı görüşünde. Ona göre öncelikli sorun mevcut düzenin pek de sürdürülebilir olmaması.

Stok maliyetlerinin çok yükseldiğinden bahseden Özpeynirci pandemiyle birlikte iyice artan tedarik sorunu ve stok yükü gibi etmenlerin altını çiziyor. Bayilerin showroom’larında sergilemek için çok sayıda aracı ciddi finansman zorluklarıyla aldığına değinen Özpeynirci’ye göre yeni dönemde temel olarak bayilerin ‘komisyoncu’ olacağı bir yapı öngörülüyor.

Bayiler komisyon alarak işi yürütecek

Mevcut düzende bayilerin satamadığı araçlar için aslında her gün bir ‘zarar’ yazdığını belirten Özpeynirci “Bayileri birer komisyoncu haline getirecek yeni sistemde tüm bu yükün kalkması hedefleniyor. Bayiler yeni dönemde aracın satışından bir komisyon alan, aracın size teslim edilmesinde rol oynayan ve satış sonrası hizmetlerde rol oynayan bir yapıya kavuşacak” görüşünü paylaşıyor.

OTOMOBİLLER DE İNTERNETTEN ALINACAK

Emre Özpeynirci, bugün neredeyse her ürünün internetten alınabildiği bir çağda yaşadığımıza da değiniyor ve yakın gelecekte otomobillerin de bu yöntemle alınacağı beklentisinden bahsediyor.

Temas noktaları ne işe yarayacak?

Türkiye’de araç satın almak isteyenlerin bazı alışkanlıkları var… Bayiye gitmek, aracın direksiyon koltuğuna oturmak, her tarafını detaylıca incelemek ve hatta mümkünse test sürüşünü hemen orada yapmak.

Togg’un 29 Ekim’deki töreninde netleşen detaylardan biri de markanın ‘temas noktaları’ üzerinden bu süreçleri yürüteceği bilgisi olmuştu. Haliyle bu durum “Arabaları eskiden olduğu gibi istediğimiz şekilde incelemek mümkün olmayacak mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Yeni sistemde de araçların detaylıca incelenebileceğini anlatan Özpeynirci devam ediyor:

“Temas noktaları tam da bunun için olacak… Evet devasa alanlarda, çok sayıda aracı aynı anda incelemek mümkün olmayacak. Ama temas noktasında bulunan az sayıdaki aracı yakından göreceğiz. İçine binecek, sürüş pozisyonuna bakacak, iç malzemelerin kalitesini hissedecek, dış görünüşüne yakından bakacağız.



Bu iş için kurulacak temas noktaları AVM içinde ya da bir cadde mağazasında olabilecek. Mevcut şartlarda araç bayileri genellikle şehrin biraz dışında. Ama yeni dönemde örneğin İstiklal Caddesi gibi son derece kalabalık olan bir yerde dahi bir markanın temas noktasına denk gelebileceğiz.Test sürüşü isteyenler önceden olduğu gibi ilk olarak randevu alacak ve markanın uygun gördüğü bir alanda aracı deneyimleyecek.”

Peki, internetten sipariş verilince teslim süreci nasıl olacak?

Özpeynirci “Bayii size bir tarih verecek ve belirteceği bir noktadan aracı teslim alacaksınız.” diyor. Diğer seçenek ise belli bir ücret karşılığında aracı direkt evinizde ya da iş yerinizde teslim almak.

“Togg çok doğru bir strateji izliyor”

Bayilik sisteminin değiştiği bu dönemde Togg’un da farklı bir strateji izleyeceği biliniyor. Marka ilk etapta Türkiye genelinde 20 ‘temas noktası’ kuracak. Burada kısıtlı sayıdaki araca binmek ve teknolojisini bizzat deneyimlemek mümkün olacak.Özpeynirci, temas noktalarının satış sonrasındaki süreçte de farklı görevler üstlenebileceğinden bahsediyor:

“Togg’un ilk temas noktası İstanbul’daki bir AVM’de kurulacak. 2023 sonuna kadar 19 noktanın daha açılması bekleniyor. Buralarda satış olmayacak. Her şey online ilerleyecek. Teslimatlar da bahsettiğimiz bu 20 nokta üzerinden yapılacak. Temas noktaları satış sonrası için de hizmet verecek. Aracınızla ilgili servis gereksinimi olduğunda buraya gidecek ve satış sonrası hizmetlerden yararlanacaksınız. Zaten elektrikli otomobillerde içten yanmalılar gibi sık servis gereksinimi yok. Ağırlıklı olarak yazılım güncellemesi olacak. Bunu da çoğunlukla internet üzerinden yapmak mümkün. Bu nedenle Togg çok doğru bir strateji izliyor. Diğer markaların da bunu takip edeceğini düşünüyorum.”