TOKİ İstanbul’da iki ilçede konut ve rezidans satacak: İşte detaylar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bakırköy Florya ve Beyoğlu Sütlüce’de 34 konutu açık artırma ile satacak.

18.11.2022 00:22:500
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TOKİ İstanbul’da iki ilçede konut ve rezidans satacak: İşte detaylar

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre KoruFlorya projesindeki 14 rezidans daire ile Sütlüce mahallesi projesindeki 20 konut, 1 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek ihale ile satışa çıkarıldı. İhale için salon katılımı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklar. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup; her lot için yatırılması gerekli teminat tutarı Satış Şartnamesi’nin 3.maddesinde ve her lot’un lot detayında mevcuttur.

İnternet katılımı 30.11.2022 Saat: 10.30 itibari ile sonlanacak.

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