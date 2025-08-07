Trump CEO'nun istifasını istedi, hisseler düştü

ABD Başkanı Donald Trump teknoloji şirketi Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırdı. Ardından Intel hisseleri Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,5’e kadar düştü.

7.08.2025 15:58:080
ABD Başkanı Başkan Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Amerikan teknoloji şirketi Intel’in CEO’su Lip-Bu Tan’ı istifaya çağırdı.

Trump yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Intel’in CEO’su son derece çatışmalı ve derhal istifa etmeli. Bu sorunun başka bir çözümü yok.”

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton bu hafta Intel’in yönetim kurulu başkanından, CEO Lip-Bu Tan’ın Çin ile olan bağlantıları ve Çin ordusuyla bağlantılı olan bazı şirketlerine yaptığı yatırımlar hakkındaki soruları yanıtlamasını istemişti.

Cotton, çip üreticisi teknoloji şirketi Intel’in Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary’ye yazdığı bir mektupta, Lip-Bu Tan’ın Intel’e CEO olarak atanmadan önce Çin’de yaptığı yatırımları sordu. Cotton, Tan’ın on yıldan uzun süredir liderliğini yaptığı ve bir Çin askeri üniversitesine ürün satan bir teknoloji şirketi olan Cadence Design Systems Inc. ile olan bağları hakkındaki endişelere özellikle dikkat çekmişti.

Şirket, Temmuz ayında Çin Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi’ne donanım ve yazılım satarak ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle suçunu kabul etmişti.

Şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Intel ve Bay Tan, ABD’nin ulusal güvenliğine ve savunma ekosistemindeki rolümüzün bütünlüğüne derinden bağlıdır” demişti.

Intel hisseleri düşüş gösterdi

Trump’ın Lip-Bu Tan’ın istifasını istemesinin ardından Intel hisseleri Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,5’e kadar düştü.

