TÜİK hizmet üretimi endeks verilerini açıkladı

Hizmet üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3,1 artarken aylık yüzde 0,1 azaldı. Buna göre endeks eylülde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,8 azalırken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,9, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 17,1, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,5, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,5 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,2, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,5, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,1 azalırken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,3 yükseldi, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise aynı kaldı.