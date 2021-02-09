TÜİK, işsizlik için de danışma kurulu kurdu

Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturuldu.

TÜİK bünyesinde Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun ardından bu kez İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturuldu.

TÜİK'in internet sitesinden yapılan açıklamada, TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında ülkenin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimleri tespit etmek amacıyla belirli periyotlarda çeşitli konularda araştırmalar düzenlediği ve sonuçlarını kamuoyuna duyurduğu belirtildi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan değişimlerin her alanı olduğu gibi istatistik alanını da etkilediği ifade edilen açıklamada, kurumun, ortaya çıkan bu yeni şartlarla etkinliğini artırmak için sürekli olarak yapısını güncellediği ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek için araştırmalarını geliştirmeye dönük çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonuyla Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla 2021 yılı ocak ayında İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 'Sayım, araştırma ve proje çalışmalarında ihtiyaç duyulan konularda gerçek ve tüzel kişilerin uzmanlık, deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla danışma kurulları oluşturulabilir.' hükmünü içeren 607. maddesi kapsamında oluşturulmuştur."

Danışma Kurulunun, ülkedeki iş gücü piyasasını ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda bütün olarak değerlendirmek amacıyla kurulduğu ve ilk toplantısını 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, kurulun ekonomi alanında çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluştuğu bilgisine yer verildi.

Kurulun üye listesinin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan iş gücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu'nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da danışma kurullarının oluşturulması planlanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu Kalite Güvence Çerçevesi'nde yer alan erişilebilirlik ve açıklık ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve ilgili dokümanlara TÜİK internet sayfasından erişim imkanı sağlanacaktır."

İŞGÜCÜ PİYASASI DANIŞMA KURULU

Türkiye İstatistik Kurumu

Ahmet Kürşad DOSDOĞRU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Başkan Yardımcısı

Tülay KORKMAZ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanı

Abdullah YÜKSEL TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanı

Dr. Levent AHİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanı

Sivil Toplum Kuruluşları

Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB ETÜ SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SPM) Direktör

Prof. Dr. Yılmaz KILIÇASLAN TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU (TEK) Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Gökçe UYSAL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (BETAM) Direktör Yardımcısı

Dr. Pınar KAYNAK TOBB ETÜ SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SPM) Araştırmacı

Dr. Luis PINEDO CARO ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) ANKARA OFİSİ Araştırma Uzmanı

Akademisyenler

Prof. Dr. Seyfettin GÜRSEL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Haluk LEVENT İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Meltem DAYIOĞLU TAYFUR ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İnsan TUNALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi.