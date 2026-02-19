Tüketici güven endeksi Şubat ayında 85.7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocakta 83,7 iken bu ay yüzde 2,3 artarak 85,7'ye çıktı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 4,6 artışla 68,2'den 71,3'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ocakta 83,3 iken bu ay yüzde 4,2 artarak 86,8 oldu.

Geçen ay 81,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,1 azalışla 81,4 olarak hesaplandı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 101,9 iken bu ay yüzde 1,3 yükselerek 103,2'ye ulaştı.